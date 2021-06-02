عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

"قمر التربيع الثاني لشوال" يظهر في سماء مصر

القمر
القمر

يحدث الآن ظهور قمر التربيع الثاني لشهر شوال حيث يعد هذا القمر هو التربيع الأخير لشهر شوال 1442 فى وسيكون تربيع القمر فرصة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال لمشاهدتها ورصدها وتصويرها، وقد كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن هذه الظاهرة.

 

اعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية أننا على مواعيد، يشرق قمر التربيع الثاني و الأخير لشهر شوال فى الساعات الأولى ليوم الاربعاء الموافق 2 يونيو، ومن المقرر أن يبدأ تربيع قمر شهر شوال بعد منتصف ليل 1 يونيو ويستمر حتى الساعات الأولي لشروق شمس يوم الأربعاء 2 يونيو.

الآن.. اقتران القمر مع المشتري أكبر كواكب المجموعة الشمسية

وأوضح الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق أننا نشهد فى الأيام الأولى من يونيو وبعد منتصف الليل نجد القمر (تربيع ثاني) الذي كان مقترنا مع كوكب زحل في 30-31 مايو باتجاة الجنوب الشرقي ، بدأ في الابتعاد عن زحل مقتربا من كوكب المشتري ثم يبتعد بدوره عن المشتري فجرا متجها الى الشرق كهلال رقيق تمهيدا لميلاد القمر الجديد.


ونوه الدكتور "تادرس" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إلى أنه للتمكن من مشاهدة أى ظاهرة فلكية مثل اقتران القمر مع الكوكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية ، فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.


وأشار استاذ الفلك، إلى أن الظاهرة الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.

 

المقصود بتربيع القمر

 

و المعروف أن القمر يدور حول الكرة الأرضية مرة كل أربعة أسابيع وتكون النتيجة دورة أطواره من الاقتران والتربيع الأول مرورا بالأحدب المتزايد ثم البدر المكتمل وبعد ذلك الأحدب المتناقص ثم التربيع الأخير ويعود إلى الاقتران مرة كل 29.5 يوم، وهذه الحركة تعني أيضا بأن القمر يتحرك سريعا عبر السماء، فمن ليلة إلى الليلة التالية يقطع القمر 13 درجة، وهذا يجعل القمر يشرق ويغرب متأخرا بحوالي الساعة كل يوم .


وتعتبر فترة التربيع الأخير حيث يظهر نصف القمر مضاء ونصفه الآخر مظلما، الوقت المثالي لرصد تضاريس سطحه بواسطة المنظار أو التلسكوب، وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدا خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب المضيء والجانب المظلم نظرا لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظرا ثلاثي الأبعاد وهي فرصة مثالية للتصوير

قمر التربيع قمر التربيع الثاني لشهر شوال شوال هواة الفلك المعهد القومي للبحوث الفلكية تربيع القمر

موضوعات متعلقة

معهد الفلك يفتح أبوابه للجمهور لمتابعة اقتران القمر مع المريخ غدا

عضو لجنة الزراعة في حواره لـ"صدى البلد": 80% إعفاءات من رسوم تراخيص آلة الرى..ومشروع قانون جديد يضمن إنشاء نقابة للمزارعين الفترة المقبلة..والمبادرات الرئاسية عالجت عوار تنفيذ قانون هيئة تنمية الصعيد

فضل قراءة القرآن في رمضان .. 14 مكافأة لمن يتلوه

معهد الفلك: 13 مايو المقبل أول أيام عيد الفطر المبارك

متى رمضان 2021 ؟.. صيامه غدا والآن أولى لياليه فلا تضيعها

دعاء استقبال شهر رمضان .. ردد هذه الأدعية المستجابة

دعاء رؤية هلال رمضان .. 17 كلمة حث عليها النبي الكريم

باقي على رمضان 64 ساعة فقط.. فاحذر صيام هذا اليوم

ترشيحاتنا

يديعوت أحرونوت: مصر تقترب من إتمام صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل

صلاة قضاء الحاجة.. احرص على هذا الدعاء وتعرف على طريقة أدائها

تعرف على أرخص سيارة يابانية "هاتشباك" داخل الكويت موديل 2021|صور

بعد إعلان تشكيلها.. تعرف على دور لجنة القيم بمجلس الشيوخ

في ذكرى ميلادها.. أزمات في حياة زيزي مصطفى

الأهلي يفاوض مصطفى فتحي بعد انتهاء عقده مع الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عبدالقادر مش راجع .. ورطة جديدة لـ موسيمانى برعاية مدرب سموحة

تحذير شديد.. التموين: حذف أصحاب هذه البطاقات من الدعم في تلك الحالة

بالتواريخ.. 16 يومًا إجازة للمصريين في شهر يوليو

سعر الذهب اليوم 2-6-2021

بادر بالحجز.. بشرى سارة للمصريين.. شقة بـ 153 ألف جنيه وعليها تخفيض 10 آلاف دعما من وزارة الاسكان

ما علاقة دلال عبد العزيز؟ قصة وصية والد ناهد السباعي

إبراهيم عادل في الأهلي مقابل ناصر ماهر لـ بيراميدز.. تفاصيل

الصحة تعلن سبب انخفاض نسبة الإصابات بكورونا ..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل مكرونة بالسجق والطماطم .. وصفات متنوعة وفوائد متعددة

بالسعر والمواصفات.. تعرف على إمكانيات نيسان GTR في الإمارات ..صور

حلق ذقنه.. تحدٍ غريب بين لاعب تشيلسي ومراسل تليفزيوني|فيديو

التهام ساندوتش وعلبة بطاطس دفعة واحدة.. صاحبة أكبر فم في العالم تتحدى|فيديو

فيديو

فيديوجراف.. وباء قادم من الصين بسلالة جديدة

فيديوجراف.. تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز ووائل الابراشي

فيديوجراف.. أب يدهن ابنه بالعسل ويتركه للحشرات.. ما القصة؟

الهجوم على هدف مُعادٍ|رئيس الأركان يشهد ختام التدريب العسكري"حماة النيل"بالسودان.. فيديو وصور

المزيد

ساحة رأي

إبراهيم عمران يكتب: كورونا والوعى

هبة الزياد تكتب: لا تخذل نفسك

خالد جزر يكتب: اجعل تحيا مصر شعارًا تهتدي به

محمود البسيوني يكتب: لا تيأسوا.. ستشرق من جديد

رمضان البيه يكتب: أحوال أهل سلوك طريق الله تعالى

خالد الشناوي يكتب: نقطة ومن أول السطر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

محمد أرسلان

خدعة الإبراهيمية الجديدة بعيداً عن تحطيم الأصنام

إلهام أبو الفتح

دلتا جديدة في مصر

بهجت العبيدي

في تجربة الرئيس .. من محمد علي إلى عبد الناصر

شريف سمير

من أجل «أولاد مصر»!!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: برنياع والأرشيف النووى الإيرانى

نادية صبره

معركة مأرب الفيصلية

د.طارق منصور

وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ

اﻟﻤﺰﻳﺪ