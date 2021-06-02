"قمر التربيع الثاني لشوال" يظهر في سماء مصر

يحدث الآن ظهور قمر التربيع الثاني لشهر شوال حيث يعد هذا القمر هو التربيع الأخير لشهر شوال 1442 فى وسيكون تربيع القمر فرصة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال لمشاهدتها ورصدها وتصويرها، وقد كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن هذه الظاهرة.

اعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية أننا على مواعيد، يشرق قمر التربيع الثاني و الأخير لشهر شوال فى الساعات الأولى ليوم الاربعاء الموافق 2 يونيو، ومن المقرر أن يبدأ تربيع قمر شهر شوال بعد منتصف ليل 1 يونيو ويستمر حتى الساعات الأولي لشروق شمس يوم الأربعاء 2 يونيو.

وأوضح الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق أننا نشهد فى الأيام الأولى من يونيو وبعد منتصف الليل نجد القمر (تربيع ثاني) الذي كان مقترنا مع كوكب زحل في 30-31 مايو باتجاة الجنوب الشرقي ، بدأ في الابتعاد عن زحل مقتربا من كوكب المشتري ثم يبتعد بدوره عن المشتري فجرا متجها الى الشرق كهلال رقيق تمهيدا لميلاد القمر الجديد.



ونوه الدكتور "تادرس" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إلى أنه للتمكن من مشاهدة أى ظاهرة فلكية مثل اقتران القمر مع الكوكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية ، فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.



وأشار استاذ الفلك، إلى أن الظاهرة الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.

المقصود بتربيع القمر

و المعروف أن القمر يدور حول الكرة الأرضية مرة كل أربعة أسابيع وتكون النتيجة دورة أطواره من الاقتران والتربيع الأول مرورا بالأحدب المتزايد ثم البدر المكتمل وبعد ذلك الأحدب المتناقص ثم التربيع الأخير ويعود إلى الاقتران مرة كل 29.5 يوم، وهذه الحركة تعني أيضا بأن القمر يتحرك سريعا عبر السماء، فمن ليلة إلى الليلة التالية يقطع القمر 13 درجة، وهذا يجعل القمر يشرق ويغرب متأخرا بحوالي الساعة كل يوم .



وتعتبر فترة التربيع الأخير حيث يظهر نصف القمر مضاء ونصفه الآخر مظلما، الوقت المثالي لرصد تضاريس سطحه بواسطة المنظار أو التلسكوب، وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدا خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب المضيء والجانب المظلم نظرا لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظرا ثلاثي الأبعاد وهي فرصة مثالية للتصوير