أطعمة تجنبيها للوقاية من حر الصيف والتغلب على ارتفاع الحرارة

تساعد بعض الأطعمة في الحفاظ على حرارة الصيف تحت السيطرة ، بينما قد يؤدي البعض الآخر إلى تفاقم الحالة. هذه بعض الأطعمة التي يجب تجنبها في الصيف ، إذا كنت تريد البقاء رطبًا.

إليك أبرز تلك الأطعمة وفقا لموقع بولد سكاى الهندى

1. الملح الزائد



يشار إلى الملح أيضًا باسم كلوريد الصوديوم ، ويستخدم في نكهة الطعام. يمكن أن تؤدي المستويات العالية من الملح في النظام الغذائي إلى مشاكل صحية مختلفة ، بما في ذلك الانتفاخ وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.

والجدير بالذكر أنه عندما يدخل الكثير من الصوديوم إلى الجسم ، فإنه يتسبب في خروج الكلى من الجسم ويحدث الجفاف. هذا يعني أن الجسم سيسحب الماء من الخلايا. لذلك ، يوصى بتقليل تناول الملح في نظامك الغذائي.

2. الشاي والقهوة



إذا كنت ترغب في الحفاظ على برودة جسمك ورطوبتك في حرارة الصيف الحارقة ، فتجنب أو قلل من تناول المشروبات الساخنة مثل الشاي أو القهوة. ذلك لأنها تميل إلى زيادة درجة حرارة الجسم الكلية

3. بعض البهارات

يُنصح دائمًا بتجنب الأطعمة الغنية بالتوابل في فصل الصيف ، وإلا فقد تؤثر سلبًا على صحتك. تحتوي الأطعمة الغنية بالتوابل في الغالب على مادة الكابسيسين ، مما يؤثر سلبًا ويؤدي بدوره إلى التعرق المفرط ، والدمامل على الجلد ، والجفاف لذلك ، يجب تجنب تناول الأطعمة الغنية بالتوابل ، عندما ترتفع درجات الحرارة.

4. الأطعمة المقلية والجاهزة



ليس سراً أن الأطعمة المقلية ليست مفيدة لك كل هذه الأطعمة يمكن أن تصيبك بالجفاف ، بالإضافة إلى صعوبة هضمها بشكل خاص في أشهر الصيف. هذه الأطعمة لها تأثير سلبي على صحتك العامة.

5. مخللات



المخللات تجعل فمك يتجعد ويتخمر. إلى جانب ذلك ، فهي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم ، مما قد يؤدي إلى احتباس الماء والتورم والانتفاخ. يمكن أن يؤدي أيضًا إلى عسر الهضم .