الأردن والاتحاد الأوروبي يبحثان التعاون في مجال سيادة القانون

بحث وزير العدل الأردني الدكتور أحمد الزيادات، اليوم /الثلاثاء/، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي ماريا هادجيثودوسيو؛ أوجه التعاون في قطاع العدالة في إطار برنامج "دعم سيادة القانون في الأردن"، والذي بلغت قيمته 50 مليون يورو.

وقال الزيادات - في بيان لوزارة العدل، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية - إنه جرى بحث أولويات قطاع العدل خلال الفترة القادمة من مشاريع تدعم التحول الإلكتروني في خدمات تقدمها الوزارة والمحاكم.

واستعرض الجانبان ما تم تحقيقه من إنجازات في مشروع دعم سيادة القانون المقدم من الاتحاد الأوروبي، فيما يتعلق بالبنية التحتية، إضافة إلى استكمال عدد من المشاريع من بينها المساعدة القانونية والعقوبات المجتمعية والمحاكمات عن بعد ومشاريع الربط الإلكتروني مع مراكز الإصلاح والتأهيل وغيرها من المشاريع.

من جانبها، أشارت سفيرة الاتحاد الأوروبي، إلى مجريات العمل على المشاريع القادمة الممولة من الاتحاد الأوروبي؛ لدعم سيادة القانون، والذي يأتي في إطار مشروع الشراكة الأردنية – الأوروبية.

