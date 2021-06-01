اتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالنواب: عامان وننتهي من القمر الصناعي المصري بنسبة 100%

أشاد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالعمل في العاصمة الإدارية الجديدة، لافتا إلى أن العمل بشكل سريع يتم في وكالة الفضاء المصرية.

وأضاف بدوي، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الثلاثاء، أن العمل يتم على قدما وساق في وكالة الفضاء المصرية في العاصمة الإدارية الجديدة، لافتا إلى أن يتم عمل قمر صناعي ١٠٠٪، وخلال عامين البرنامج الزمني لهذا المشروع.

وتابع رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن وكالة الفضاء المصرية شيء يدعو للفخر ورفع الرأس، لافتا إلى أن هذا الأمر يعود على مصر بالكثير، وعمل مصر قمر صناعي ١٠٠٪ يعد نقلة حقيقة للدولة المصرية.

وأكد النائب، أن الدولة المصرية تعمل بكل قوة في كافة المشاريع وخاصة العاصمة الإدارية الجديدة، مشير الي أن مصر مع انتهاء العمل في العاصمة الإدارية ستكون غير تماما.

وتابع رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هناك سرعة كبيرة في إنجاز المشروعات في العاصمة الإدارية وكل يوم في جديد، مستدركا أن هناك شهورا بسيطة ويتم إنجاز مشروعات هامة والعمل على مدار ٢٤ ساعة هناك.