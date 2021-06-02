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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لقطات تجسسية تكشف عن بي ام دبليو "X3 M" 2022|صور

لقطات تجسسية تكشف
لقطات تجسسية تكشف عن بي ام دبليو "X3 M" 2022|صور

تعتبر النسخة بي ام دبليو "X3 M" واحدة من الاصدارات القوية الخاصة بالعملاق البافاري، و التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، و لكن استطاعت العدسات التجسسية أن تلتقط عدة صورًا لهذه النسخة و التي ستقدم باطلالة 2022، و ذلك أثناء تأدية بعض الاختبارات.

من المتوقع أن تأتي بي ام دبليو "X3 M" بمحرك ذات 6 اسطوانات تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 473 حصان، و عزم أقصى للدوران يبلغ 600 نيوتن/متر، إلى جانب النسخة المتطورة كومبتيشن و التي تولد قوة 503 حصان.

و على الرغم من التمويهات العديدة لـ بي ام دبليو "X3 M"، إلا انها قد تمتعت بشبكات أمامية سوداء متعددة المقاطع، تعمل على توزيع الحركة الديناميكية للهواء، بالاضافة إلى الشبكات الأمامية التي تتوسط الصادم الأمامية بتصميم اقرب إلى قرص العسل.

حصلت أيضا على مصابيح أمامية و خلفية تبدو أكثر عدوانية، مع عجلات رياضية مدعومة بـ جنوط معدنية من 5 اضلاع مزدوجة ذات صتيتم هندسي مميز، تجمع بين اللون الأسود و الفضي، مع مرايات جانبية كهربائية تحتوي على شرائط ضوئية تعمل بتقنية LEDLIGHT.

دعمت السيارة بي ام دبليو "X3 M" بعواكس ضوئية على جانبي الصادم الخلفي، و سبويلر مثبت أعلى ناحية الزجاج، إلى جانب زعنفة القرش، و منظومة عادم رباعية الأداء، و لكن لم تكشف باقي الصور عن محتويات المقصورة الداخلية، و التي بالطبع ستضم باقة من احدث الوسائل التكنولوجية و انظمة مساعدة السائق.

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