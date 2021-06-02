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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بإطلالة رولز رويس .. سبوفتيك تكشف عن نسختها Overdose من 3 نسخ فقط

باطلالة رولز رويس
باطلالة رولز رويس .. سبوفتيك تكشف عن نسختها Overdose

تمكنت شركة رولز رويس الانجليزية أن تحتل اعلى القوائم الخاصة بالسيارات الفارهة و الفاخرة، حيث تلاقي إقباء كبير من قبل المشاهير و الأثرياء، نسبة إلى امكانياتها المتطورة، و التجهيزات التكنولوجيه القوية، إلى جانب اطلالتها المعهودة و التي تنفرد بالعديد من المفاهيم.

بينما يقف محبي تعديلات السيارات امام النسخة رولز رويسBlack Badge Wraith، ليشاهدون اطلالتها الجديدة و التي كشفت عنها شركة التعديلات الألمانية سبوفيك باسم Overdose، و تقدم تلك النسخة المعدلة عبر 3 نسخ فقط حول العالم.

حصلت السيارة على محرك من 12 اسطوانة مزدوج التيربو، بسعة 6600 سي سي، بقوة تبلغ 717 حصان، و سرعة قصوى تصل إلى 250 كيلومتر/ساعة، و مع هذه الامكانيات الفنية تستطيع السيارة أن تتسارع من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية مدتها 4.2 ثانية فقط.

و ترتكز رولز رويس Overdose المعدلة، على عجلات رياضية كبيرة الحجم يبلغ قياسها 22 بوصة، من اصدار فوسن الأمريكية، مدعومة ب، جنوط معدنية ذات تصميم هندسي مميز متعدد الاضلاع يعتمد على اطلالة سوداء اللون.

و ظهرت السيارة بعدة تعديلات تشمل المحور الامامي و الخلفي، لتحصل على توسعات للرفارف المصنوعة من ألياف الكربون، إلى جانب الشبكات الامامية و التي تمنحها أفضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، كما حصلت على اللون الأسود أيضا و هو لون الطلاء الخارجي لـ Overdose القوية.

رولز رويس سبوفتيك Overdose 3 نسخ رولز رويس الإنجليزية السيارات الفارهه التجهيزات التكنولوجيه المشاهير و الأثرياء

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