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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعرف على أرخص سيارة يابانية "هاتشباك" داخل الكويت موديل 2021|صور

تعرف على ارخص سيارة
تعرف على ارخص سيارة يابانية "هاتشباك" داخل الكويت موديل 2021

تحظى اصدارات الهاتشباك على شعبية كبيرة وسط غالبية الشباب، نسبة إلى تصميمها الرياضي، و القياسات الهيكلية و التي تبدو مناسبة لدى البعض، بجانب التجهيزات الداخلية و عناصر التحكم و الرفاهية و التي تقدم على الطريقة الخاصة بكل صانع.

و تعد النسخة سوزوكي بالينو واحدة من الاصدارات المشاركة بقوة داخل السوق الكويتي للسيارات و التي تنتمي إلى فئة الهاتشباك، حيث تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 1400 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 95 حصان، و 130 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات عبر علبة تروس أوتوماتيكية من 4 سرعات.

تصل السرعة القصوى لـ سوزوكي بالينو 2021 إلى 170 كيلومتر/ساعة، بيتما تنطلق من 0 لـ 100 كم، خلال فترة زمنية تقدر بـ 11.6 ثانية، بينما جاءت السيارة بنسبة طول بلغت 3995 مم، و بعرض 1745 مم، و 1470 مم للارتفاع، إلى جانب مساحة تخزين خلفية تسع لـ 355 لتر.

و تحتوي السيارة على مكابح مانعة للانغلاق ABS، و برنامج الوزيع الالكتروني للفرامل EBD، و منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، و مثبت سرعة، و زر تفعيل و ايقاف المحرك، و تكييف هواء أوتوماتيكي، و مقود حركة مالتي فانكشن، بالاضافة إلى شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة و الخرائط، مع نظام صوتي و ترفيهي.

و تقدم السيارة سوزوكي بالينو موديل 2021 داخل السوق الكويتي عبر فئة واحدة من التجهيزات و بقيمة قدرها 3500 دينار.

ارخص سيارة يابانية هاتشباك الكويت موديل 2021 الهاتشباك الشباب الرياضي القياسات الهيكلية

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