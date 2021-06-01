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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

نبيلة عبيد تعلق على منح مصطفى محرم جائزة الدولة التقديرية للفنون

صدى البلد

علقت الفنانة نبيلة عبيد على تكريم الراحل الفنان مصطفى محرم ومنحه جائزة الدولة التقديرية في مجال الفنون.

 

ونشرت نبيلة عبيد عبر حسابها بانستجرام صورة للراحل وعلقت قائلة "صديق عمري و شريكي في العديد من النجاحات السيناريست الكبير الراحل مصطفى محرم ...مبروك  يا حبيبي التكريم المستحق بجائزة الدولة التقديرية في  مجال الفنون...انت لسه معانا بتحصد جوائز النجاح و التفوق زى عادتك...الله يرحمك #نبيلة_عبيد".

 

وقررت الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة إهداء مسابقة الفيلم المصري 2020 لاسم الكاتب الكبير مصطفي محرم.

 

كما قررت تكريم اسم عدد من كبار الفنانين والمخرجين وكتاب ونقاد السينما وهم الفنانة سوسن بدر، والفنانة عفاف شعيب، والفنان خالد زكي، والمخرج هاني لاشين، والمخرج أحمد فؤاد درويش، والكاتب ناصر عبد الرحمن، والكاتب فيصل ندا، والناقد مجدي الطيب والإعلامي إمام عمر.

 

يشار إلى أن المسابقة يديرها الناقد السينمائي محمد يوسف الشريف عضو مجلس إدارة الجمعية.


ونظمت الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، جوائز مسابقة الفيلم المصري 2020، فمن بين 22 فيلمًا عرض خلال عام 2020، سيطرت 5 أفلام فقط علي جميع الجوائز، كما أطلقت اسم الكاتب الراحل مصطفى محرم على مسابقة هذا العام تقديرًا لعطائه الكبير للسينما المصرية والعربية.


وكانت لجنة التحكيم التي شكلتها الجمعية، أعلنت الجوائز وهي مكونة من المخرجة هالة خليل رئيسًا، وعضوية الفنانين طارق عبد العزيز، يسرا اللوزي، والناقد عصام زكريا.

 

وحاز على جائزة أفضل فيلم "رأس السنة" إخراج محمد صقر، وجاءت جائزة لجنة التحكيم الخاصة لفيلم "صندوق الدنيا" إخراج عماد البهات، وحصد أمير رمسيس جائزة أفضل مخرج وأفضل سيناريو عن فيلم "حظر تجول" والذى قام ببطولته الهام شاهين وامينة خليل، كما حاز الفنان خالد الصاوي على لقب أفضل ممثل في "صندوق الدنيا" والذى يشارك فى بطولته كل من باسم سمرة ورانيا يوسف، وأفضل ممثلة  إلهام شاهين عن "حظر تجول"، ولقب تميز رجال من نصيب أحمد مالك عن فيلم "رأس السنة"ولقب تميز سيدات من نصيب رانيا يوسف عن "صندوق الدنيا "، وأفضل تصوير لسامح سليم عن "صاحب المقام"، وأفضل موسيقي عماد البهات عن "صندوق الدنيا"، وأفضل مونتاج لعلي خيري عن "رأس السنة"، وأفضل ديكور رامي دراج وبسنت الهواري عن فيلم "صاحب المقام" وأفضل وجه صاعد رجال محمود الليثي عن فيلم "حظر تحول".


ومن المقرر أن تحدد الجمعية خلال الفترة المقبلة حفل توزيع الجوائز على الفائزين مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية.

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