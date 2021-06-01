نائب محافظ الوادي الجديد تتابع مشروعات تطوير ورفع كفاءة مدارس الخارجة

وجهت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، بسرعة الإنتهاء من أعمال الإنشاءات بالمدارس التي يتم تطويرها حالياً ضمن خطة رفع الكفاءة للمنشآت التعليمية وذلك في موعد غايته نهاية يونيو الحالي.

جاء ذلك خلال تفقدها لأعمال التطوير التي تتم بمدارس (السادات الثانوية العسكرية- الخارجة بنين - ملحقة المعلمين) ، يرافقها الدكتور جمال حسن مدير عام التربية والتعليم والمهندسة إيمان صبر مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة. مشيرة إلي أن الخطة تشمل دخول المدارس الجاري تطويرها الخدمة العام الدراسي المقبل.

من ناحية أخري بدأت الوحدة المحلية لمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، في تنفيذ مشروع إنشاء أبراج سكنية وتجارية لخدمة أبناء المدينة.

أكد المهندس مجدي الطماوي، رئيس مركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، في تصريحات صحفية ، اليوم الاثنين، أنه تم تنفيذ نسبة 60 % من مشروع برج سكني وتجاري لحساب صندوق الإسكان بالمحافظة بتكلفة 7 مليون جنيه، ويدخل الخدمة خلال مايو 202م، ويضم 8 طوابق بواقع 21 وحدة سكنية، و5 محلات تجارية، وستطرح للمواطنين يونيو 2022م.

أضاف الطماوي ، أن البرج الثاني جاري طرحه أمام شركات مقاولات لتنفيذه بشارع جمال عبد الناصر، ويضم 8 طوابق بواقع 30 وحدة سكنية و8 محلات تجارية مساحة المحل 14 مترًا مربعًا وسيدخل الخدمة خلال 18 شهرًا من الآن .