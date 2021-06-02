عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد بدوي : مدينة المعرفة ووكالة الفضاء تمثلان 20% من مساحة العاصمة الإدارية..فيديو

وكالة الفضاء المصرية
وكالة الفضاء المصرية

قال النائب  أحمد بدوي  رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب ، أن  الوفد البرلماني من لجنة الاتصالات تفقد اليوم مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة ووكالة الفضاء المصرية مؤكدا ان هذه المدينة تقع علي مساحة 123 فدانا في العاصمة الإدارية وهذا يشكل نسبة 20% من مساحة العاصمة  .

وأضاف  أحمد بدوي  خلال مداخلة هاتفية في برنامج " المواجهة " المذاع على قناة "اكسترا نيوز " ، أن الآن البناء يتم على 13 % من المساحة المخصصة وهناك مراكز لتصميم وتجهيز الانظمة الفضائية مؤكدا ان مقر وكالة الفضاء الأفريقية سيكون في مدينة الفضاء المصرية .

واوضح أحمد بدوي ، أن الرئيس السيسي وجه بتنفيذ قمر صناعي مصري بنسبة 100% وبالفعل قمنا بعمل التصور كامل بتصنيع القمر الصناعي المصري وبدأنا في التنفيذ بالفعل في القمر الصناعي المصري .

وتابع : ان اليوم قمنا بزيارة مدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة ووجدنا فيها العديد من التطويرات والتحديثات مؤكدا ان الزيارة اليوم أعطت رسائل جديدة .

الرئيس السيسي العاصمة الإدارية الجديدة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكالة الفضاء وكالة الفضاء المصرية العاصمة الادارية

ترشيحاتنا

إطلاق نار في محطة إطفاء أمريكية.. ومقتل شخص

حريق ضخم.. شاهد النيران تلتهم أكبر سفينة لوجستية تابعة للجيش الإيراني

أخبار التكنولوجيا| تحذيرات لهواتف آيفون بشأن تثبيت تحديث iOS 14.6.. شاومي تبيع 500 ألف وحدة من هواتف Redmi Note 10 5G

الصحة: تحاليل البكتريا موجودة لدينا وعلاج الفطر الأسود متوافر

ضربة حظ.. صيادون يعثرون على كنز بملايين الدولارات داخل بطن حوت.. صور

صحف القاهرة تبرز دعوة الرئيس السيسي للفصائل الفلسطينية للاجتماع الأسبوع المقبل بمصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصحة: تحاليل البكتريا موجودة لدينا وعلاج الفطر الأسود متوافر

عبدالقادر مش راجع .. ورطة جديدة لـ موسيمانى برعاية مدرب سموحة

ضربة حظ.. صيادون يعثرون على كنز بملايين الدولارات داخل بطن حوت.. صور

تحذير شديد.. التموين: حذف أصحاب هذه البطاقات من الدعم في تلك الحالة

بالتواريخ.. 16 يومًا إجازة للمصريين في شهر يوليو

سعر الذهب اليوم 2-6-2021

أخبار الرياضة.. الأهلي يفاوض مصطفى فتحي.. وصفقة تبادلية مع بيراميدز.. صالح جمعة: لا أمانع اللعب للزمالك.. الخطيب وراء فرمان التفاوض مع نجوم القلعة البيضاء

بادر بالحجز.. بشرى سارة للمصريين.. شقة بـ 153 ألف جنيه وعليها تخفيض 10 آلاف دعما من وزارة الاسكان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل مكرونة بالسجق والطماطم .. وصفات متنوعة وفوائد متعددة

بالسعر والمواصفات.. تعرف على إمكانيات نيسان GTR في الإمارات ..صور

حلق ذقنه.. تحدٍ غريب بين لاعب تشيلسي ومراسل تليفزيوني|فيديو

التهام ساندوتش وعلبة بطاطس دفعة واحدة.. صاحبة أكبر فم في العالم تتحدى|فيديو

فيديو

فيديوجراف.. وباء قادم من الصين بسلالة جديدة

فيديوجراف.. تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز ووائل الابراشي

فيديوجراف.. أب يدهن ابنه بالعسل ويتركه للحشرات.. ما القصة؟

الهجوم على هدف مُعادٍ|رئيس الأركان يشهد ختام التدريب العسكري"حماة النيل"بالسودان.. فيديو وصور

المزيد

ساحة رأي

إبراهيم عمران يكتب: كورونا والوعى

هبة الزياد تكتب: لا تخذل نفسك

خالد جزر يكتب: اجعل تحيا مصر شعارًا تهتدي به

محمود البسيوني يكتب: لا تيأسوا.. ستشرق من جديد

رمضان البيه يكتب: أحوال أهل سلوك طريق الله تعالى

خالد الشناوي يكتب: نقطة ومن أول السطر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

محمد أرسلان

خدعة الإبراهيمية الجديدة بعيداً عن تحطيم الأصنام

إلهام أبو الفتح

دلتا جديدة في مصر

بهجت العبيدي

في تجربة الرئيس .. من محمد علي إلى عبد الناصر

شريف سمير

من أجل «أولاد مصر»!!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: برنياع والأرشيف النووى الإيرانى

نادية صبره

معركة مأرب الفيصلية

د.طارق منصور

وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ

اﻟﻤﺰﻳﺪ