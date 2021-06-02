أحمد بدوي : مدينة المعرفة ووكالة الفضاء تمثلان 20% من مساحة العاصمة الإدارية..فيديو

قال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب ، أن الوفد البرلماني من لجنة الاتصالات تفقد اليوم مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة ووكالة الفضاء المصرية مؤكدا ان هذه المدينة تقع علي مساحة 123 فدانا في العاصمة الإدارية وهذا يشكل نسبة 20% من مساحة العاصمة .

وأضاف أحمد بدوي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " المواجهة " المذاع على قناة "اكسترا نيوز " ، أن الآن البناء يتم على 13 % من المساحة المخصصة وهناك مراكز لتصميم وتجهيز الانظمة الفضائية مؤكدا ان مقر وكالة الفضاء الأفريقية سيكون في مدينة الفضاء المصرية .

واوضح أحمد بدوي ، أن الرئيس السيسي وجه بتنفيذ قمر صناعي مصري بنسبة 100% وبالفعل قمنا بعمل التصور كامل بتصنيع القمر الصناعي المصري وبدأنا في التنفيذ بالفعل في القمر الصناعي المصري .

وتابع : ان اليوم قمنا بزيارة مدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة ووجدنا فيها العديد من التطويرات والتحديثات مؤكدا ان الزيارة اليوم أعطت رسائل جديدة .