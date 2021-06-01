طارق أبو السعود: الراديو يواكب التطورات التكنولوجية التي حدثت

الذكرى الـ 87 على تأسيس الإذاعة المصرية

قال الإذاعي طارق أبو السعود، إن هدف الراديو و مضمونه في الماضي، وفى الوقت الحالي واحد، موضحًا أن الاختلاف فقط يكون شكل البرنامج و توقيتها.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامي رامي رضوان أن الراديو أصبح له تطبيق على الموبايل، ويواكب التطورات التكنولوجيا التي حدثت.



ولفت إلى أن الراديو أسهل و أسرع وارخص من التلفزيون، وأن الراديو أصبح صديق لـ التكنولوجيا، وأصبح مساعد لـ بعض البرامج.



وأشار إلى أن الراديو لا يستطيع منافسة التلفزيون، ولكن هناك ضيف يكون قليل الظهور ويظهر على الراديو ويتم عمل تسويق له عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وأوضح أن الشكل الجديد للإذاعة المصرية بدأ من 20 عامًا، موضحًا أن تطورات البرامج ليست من فترة قريبة، وهناك برامج يكون لها متابعون.

وتابع أن يوم تعتبر الذكرى الـ 87 على تأسيس الإذاعة المصرية.



