رقم قياسي جديد في إصابات ووفيات كورونا بالبحرين

أعلنت وزارة الصحة في البحرين، تسجيل ارتفاع جديد في حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وحسب صحيفة "الأيام" البحرينية، قالت وزارة الصحة في البحرين، إن الفحوصات التي بلغ عددها 15198 خلال الـ 24 ساعة الماضية، أظهرت تسجيل 2259 حالة إصابة جديدة.

وتضمنت الحالات الجديدة 983 حالة لعمالة وافدة، و 1274 حالة لمخالطين لحالات قائمة، وحالتين قادمتين من الخارج.

وسجلت الوزارة 29 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، فيما تعافت 2804 حالات إضافية، ليصل العدد الإجمالي للحالات المتماثلة للشفاء إلى 213827.

وبلغ عدد الحالات القائمة تحت العناية 326 حالة، والحالات التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج 427 حالة في حين أن 27628 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 27954 حالة قائمة.