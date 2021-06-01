مصطفى الفقي: مصر هي الرئة الوحيدة التي يتنفس بها قطاع غزة حاليا

قال المفكر السياسي مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، إنه بعد ظهور إسرائيل في المنطقة فلسطين كانت عبارة عن الضفة الغربية وقطاع غزة وظل الوضع هكذا حتى عام 1967 إلى أن تم احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة.



وأضاف مصطفى الفقي في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، قطاع غزة يعتبر امتدادا إقليميا لـ مصر وقطاع غزة مرتبط بمصر تاريخيا".

وتابع مصطفى الفقي: "مصر هي الرئة الوحيدة التي يتنفس بها قطاع غزة في الوقت الحالي ".

وأكمل مصطفى الفقي: "غزة تعلم أن مصر وجيشها هي القوة العسكرية التي لم تلطخ يديها بدماء الفلسطينيين على مر التاريخ".

ولفت مصطفى الفقي: "زرت غزة في مرة مع عمرو موسى وكنا في مباحثات"، مضيفا: "ثقة قطاع غزة في مصر متواجدة تاريخيا، وغزة أكثر ما يرهق إسرائيل تاريخيا".