بث مباشر لمراجعة الرياضيات لطلاب الإعدادية على منصة حصص مصر .. اليوم

تقدّم منصة حصص مصر التابعة لوزارة التربية والتعليم ، اليوم بثًا مباشرًا لمراجعة مادة الرياضيات لطلاب الصف الثالث الاعدادي ، وذلك في تمام الساعة 7 مساءً.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه سيتاح لطلاب الصف الثالث الإعدادي المتابعين للبث المباشر ، كتابة الأسئلة في التعليقات للإجابة عنها أثناء البث.

جدير بالذكر أن منصة حصص مصر ، هي خدمة مميزة تقدمها وزارة التربية والتعليم المصرية لطلاب الصف الثالث الإعدادي ويمكن لمن يهمه الأمر متابعتها الآن من خلال الرابط التالي: www.hesas.eg

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: "منصة حصص مصر توفر طرق تعلم جديدة، وشرحاً سلساً لـ المناهج الدراسية بطريقة تفاعلية وممتعة أونلاين، يقدمها معلمون خبراء في مجالهم".

وأضافت: "توفر منصة حصص مصر أيضًا، أسئلة على كل درس تدعم نظام التقييم الجديد للمرحلة الثانوية".

وتحتوي منصة حصص مصر وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم، على مصادر تعليمية متعددة من بنك المعرفة المصري.

ويتم تحديث المحتوى على منصة حصص مصر بشكل دوري ومستمر وإضافة مواد أخرى لتوفير تجربة تعليمية فريدة للطلاب.

2 مليون متابع لمنصة حصص مصر

وكانت قد احتفلت منصة حصص مصر بوصول عدد متابعيها إلى 2 مليون طالب وطالبة على مستوى الجمهورية.