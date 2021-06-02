شوبير يوجه رسالة دعم لليوتيوبر حسام رونالدو بعد تعرضه لأزمة صحية

وجه الإعلامي أحمد شوبير عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر الدعم لليوتيوبر حسام رونالدو بعد تعرضه لأزمة صحية.





‏وكتب شوبير عبر تويتر قائلا "حسام رونالدو الشاب الجميل عاشق الأهلي اللي أعاد اكتشافنا من جديد بسبب فيديوهات المباريات اللي بينزلها علي اليوتيوب بيمر بأزمه صحيه أكيد حيعدى منها ان شاء الله بفضل دعواتكم المخلصة.... الف مليون سلامه عليك يابطل "





تعرض محمد شوبير نجل الإعلامي أحمد شوبير، وشقيق مصطفى شوبير حارس فريق الأهلي، لحادث سير.

ونشر محمد شوبير صورة عبر ستوري “إنستجرام” وهو يظهر الأضرار التى لحقت بالسيارة بعد الحادث.