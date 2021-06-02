مدير المدارس اليابانية : الأعداد المتقدمة زادت 5 أضعاف عن السنوات الماضية.. فيديو

قال مالك رفاعي، مدير المدارس اليابانية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إن أولياء الامور استوعبوا الفكرة واقتنعوا بالمدارس المصرية اليابانية، مؤكدا أن الاقبال هذا العام على المدارس كان بشكل كبير .

وأضاف رفاعي خلال مداخلة ببرنامج من مصر عبر فضائية سي بي سي أنه يوجد حوالي 15 مدرسة ، مؤكدا أن الاعداد المتقدمة اليها تصل إلى 5 أضعاف الاعداد المستهدفة.

وتابع مدير المدارس اليابانية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أننا بدأنا المقابلات الشخصية للاطفال منذ أسبوعين، أما المعلمون سنبدأ معهم من يوم الأحد القادم.

وأشار رفاعي إلى أن المدارس المصرية اليابانية مدارس مصرية حكومية تطبق المناهج المصرية ولغة التدريب هي الإنجليزية وتندرج تحت مظلة الوزارة وتطبق كل السياسات الخاصة بالوزارة.