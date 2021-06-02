حبس شاب قتل صديقه في المقطم

قررت جهات التحقيق، حبس شاب، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل صديقه، في منطقة المقطم بالقاهرة؛ بسبب خلافات بينهما.

وكلفت النيابة، مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثة شاب عثر عليه في منطقة المقطم، في حالة تعفن ومجهول الهوية، وبه طلق ناري فى الصدر، وإعداد تقرير مفصل عن أسباب الوفاة.

وأمرت النيابة بالتحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من موقع العثور على الجثة، إن وجدت؛ استعدادا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة للوقوف على ملابساتها الحقيقية وإعداد تقرير مفصل عن ذلك.

وكانت غرفة النجدة، تلقت بلاغا من الأهالي، يفيد بالعثور على جثة شخص داخل شقة سكنية في المقطم.

وانتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين العثور على جثة شخص مصاب بطلق ناري، وتم نقله إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة

وتمكن رجال المباحث، من كشف ملابسات الجريمة، حيث تبين أن صديق المجني عليه، وراء ارتكاب الحادث، بسبب خلافات بينهما.



وأخطرت النيابة لاستكمال التحقيقات، والتي أصدرت قرارها المتقدم.