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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

نشرة الفن|مايوة ندى موسى يغضب الجمهور.. دلال عبد العزيز تحتاج لأكسجين.. وتعافي المخرج محمد عبد العزيز من فيروس كورونا

ندي موسي
ندي موسي

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المحلية والعالمية كان أبرزها تعافي المخرج محمد عبد العزيز من فيروس كورونا ، وعن رسالة الفنانة ميمي جمال لدنيا سمير غانم وإيمي سمير غانم .

 

يارب ما يشوفوش اللي شافوه بناتي.. ميمي جمال توجه رسالة مؤثرة لبنات سمير غانم

 

تحدثت الفنانة ميمي جمال عن عائلة الفنان الراحل سمير غانم وخاصة دنيا سمير غانم وشقيقتها إيمي ووالدتهما النجمة دلال عبد العزيز .

 

المخرج محمد عبدالعزيز يكشف لصدى البلد تطورات حالته الصحية بعد خروجه من المستشفى:

 

أكد المخرج محمد عبدالعزيز والد الفنان كريم عبد العزيز في تصريح خاص لصدى البلد أنه غادر المستشفى ويمكث حاليا في المنزل بعد خمسة أيام قضاها في مستشفى العزل بعد إصابته بفيروس كورونا.

 

دلال عبد العزيز تحتاج إلى الأكسجين ..حلول طبية لتجاوز الازمة:

 

تعاني الفنانة دلال عبد العزيز من أزمة في التنفس إثر انخفاض نسبة الأكسجين لديها، وهو ما جعل الأطباء يضعوها على جهاز تنفس اصطناعي.

 

مايوه ندى موسى يثير الجدل على السوشيال ميديا والجمهور يهاجمها .. صورة

 

هاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفنانة ندى موسى  بعدما نشرت مجموعة صور لها ظهرت فيها ترتدي مايوه "بيكيني" أثناء قضاء عطلتها الصيفية على إحدى الشواطئ.

 

4 مفاجآت سارة.. قارئ كف تنبأ لسمير غانم بنجومية ابنتيه دنيا وإيمي.. فيديو:

 

تداول رواد السوشيال ميديا فيديو للفنان سمير غانم وجورج سيدهم خلال لقائهما  في إحدى حلقات برنامج "أهلا وسهلا"  في السبعينيات  من القرن الماضي   مع قارئ الكف محمد فتحي.

 

 

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