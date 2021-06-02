نشرة الفن|مايوة ندى موسى يغضب الجمهور.. دلال عبد العزيز تحتاج لأكسجين.. وتعافي المخرج محمد عبد العزيز من فيروس كورونا

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المحلية والعالمية كان أبرزها تعافي المخرج محمد عبد العزيز من فيروس كورونا ، وعن رسالة الفنانة ميمي جمال لدنيا سمير غانم وإيمي سمير غانم .

تحدثت الفنانة ميمي جمال عن عائلة الفنان الراحل سمير غانم وخاصة دنيا سمير غانم وشقيقتها إيمي ووالدتهما النجمة دلال عبد العزيز .

أكد المخرج محمد عبدالعزيز والد الفنان كريم عبد العزيز في تصريح خاص لصدى البلد أنه غادر المستشفى ويمكث حاليا في المنزل بعد خمسة أيام قضاها في مستشفى العزل بعد إصابته بفيروس كورونا.

تعاني الفنانة دلال عبد العزيز من أزمة في التنفس إثر انخفاض نسبة الأكسجين لديها، وهو ما جعل الأطباء يضعوها على جهاز تنفس اصطناعي.

هاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفنانة ندى موسى بعدما نشرت مجموعة صور لها ظهرت فيها ترتدي مايوه "بيكيني" أثناء قضاء عطلتها الصيفية على إحدى الشواطئ.

تداول رواد السوشيال ميديا فيديو للفنان سمير غانم وجورج سيدهم خلال لقائهما في إحدى حلقات برنامج "أهلا وسهلا" في السبعينيات من القرن الماضي مع قارئ الكف محمد فتحي.