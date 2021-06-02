الفقي: فلسطين تعلم أن مصر القوة الوحيدة التي ليس لها أطماع أو أجندة

قال المفكر السياسي مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، إن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعادة إعمار غزة وتقديم 500 مليون دولار سوف تجعل مصر شريك في إعمار غزة مرة أخرى، وتدخل الشركات المصرية في مشروعات إعمار غزة .



وأضاف مصطفى الفقي في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :" مصر تقدم للأشقاء الفلسطينيين أقصى ما يمكن".

وتابع لفقي:" حبل التواصل والمحادثات بين مصر وغزة وفلسطين لم ينقطع أبدا".

وأكمل:" العالم ينظر إلى مصر بعدما تمكن من إقرار الهدنة وتثبيتها وتمكنت المخابرات المصرية بحكم الثقة المتبادلة من تثبيت الهدنة ووقف إطلاق النار ".

ولفت مصطفى الفقي:" فلسطين تعلم أن مصر القوة الوحيدة التي ليس لها أطماع او تطلعات او أجندة والمصري يحمي حدوده ويعتبر القضية الفلسطينية قضية مصرية ".