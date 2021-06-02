نقابة المحامين بكفر الشيخ تكرم أعضاءها من حملة الماجستير والدكتوراه.. فيديو وصور

شهد فراج زعفان، نقيب المحامين بمحافظة كفر الشيخ، أمس، تكريم أعضاء النقابة من حملة الماجستير والدكتوراه، وشيوخ مهنة المحاماة، وأسر شهداء المحامين الذين توفوا بسبب الإصابة بفيروس كورونا، وذلك في لمسة وفاء وتقدير من مجلس النقابة الفرعية تجاه أعضائها.



جاء ذلك بحضور، صلاح مقلد، عضو مجلس النقابة العامة السابق، وسعيد العبسي، أمين عام النقابة الفرعية بكفر الشيخ، وعلي عبد القادر، الأمين العام المساعد، وعيد الخطيب، أمينًا للصندوق، وحمدان العمدة صقر، أمين الصندوق المساعد، وأحمد جاب الله، وكيل النقابة، ومقرر لجنة المعاشات والمؤتمرات.



كما حضر الحفل، إبراهيم فتوح عبد الله الحصاوي، وكيل النقابة، ومقرر لجنة العلاج، وسامي ممدوح الغنام، وكيل النقابة، ومقرر لجنة العلاقات العامة والإعلام والفكر القانوني والتعاقدات، وشوقي الحمراوي، وكيل النقابة ومقرر لجنة التأديب، وأحمد سبوخ، عضو الشباب، ومقرر لجنة المعارض واللجنة الرياضية.



من جانبه، أكد فراج زعفان، نقيب المحامين بمحافظة كفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن تكريم حملة الماجستير والدكتوراه من أعضاء النقابة بالمحافظة يوم عظيم في تاريخ نقابة المحامين، مشيرًا إلى أن النقابة حريصة على دعم الفكر والتنوير وتشجيع أبنائها من المحامين على البحث العلمي والتفوق الدائم وتنمية مواهبهم وقدراتهم العلمية.



جدير بالذكر أن الحفل أقيم بنادي كفر الشيخ الرياضي، بحضور عدد كبير من شباب المحامين وأسرهم، وسط فرحة غامرة بهذا التكريم الذي لاقى إعجابًا وإشادة من الحضور.





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