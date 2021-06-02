طارق الشناوي: سمير غانم لم يجد مخرج يوظفه بشكل أكبر سينمائياً ..فيديو

قال الناقد الفني طارق الشناوي إن الفنان الراحل سمير غانم" كان ملك “ الكوميديا وفن الارتجال” .

وأضاف طارق الشناوي خلال لقائه في برنامج " كلمة أخيرة " المذاع على قناة " ON" ،" هناك فنانين كتير ممكن ترتجل وهم كبار لكن ما يميز سمير غانم أنه طبق منطق " الكوميديا " حيث لم يبتعد في ارتجاله عن فحوى النص المسرحي والشخصية أوعن توقيتها المحدد ".

وأوضح طارق الشناوي أن الراحل كان ملتزماً بالشخصية بل ويعمل على تعميقها قائلاً : " سمير غانم لو كان قد خلق له مخرجين على الصعيد السينمائي بذات القدر الذي تميز به في الأعمال المسرحية مما ولدت هذه الحالة المسرحية الفريدة لكان رصيده السينمائي أكبر بكثير لو كانت الكاميرا تتابع الممثل في السينما حيث أنها تختلف عن كاميرا المسرح لكون غانم في الحالة المسرحية يمثل دور القائد".

وأشار إلى أن الراحل الكبير لم يجد المخرج الناجح الذي يقوم بتوظيفه على الصعيد السينمائي كون الراحل في أفكاره كان ضد " القيد " وهذا يتنافى مع فكرة السينما الملتزمة بفكرة " القيود ".قائلاً : " سمير غانم مخلوق ضد القيود كل مبادئه في الحياة تنبثق عن الحرية وهذه أحد أسباب تأخره عن الزواج ".

