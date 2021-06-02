محافظة القاهرة تكشف تفاصيل حريق عقار وسط البلد

كشف اللواء إبراهيم عوض، المتحدث باسم محافظة القاهرة، تفاصيل الحريق الذي نشب في عقار في شارع صبري أبو العلم بوسط البلد.

وكشف اللواء إبراهيم عوض، في تصريحات صحفية أن غرفة عمليات محافظة القاهرة تلقت بلاغًا من حي عابدين بوجود حريق في العقار رقم 15 بالشارع التباع.



وأوضح إبراهيم عوض، أنه تم قطع المرافق الكهرباء والغاز عن العقار على الفور ولم يسفر الحريق عن أي إصابات أو وفيات.

وأكد أن الحريق شب بمحل أنتيكات بالدور الأرضي، وتم الدفع بـ 6 سيارات إطفاء من الحماية المدنية، وامتد إلى واجهة الدور الأول فوق الأرض وتمت السيطرة عليه.