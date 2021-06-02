الزملوط : الوادي الجديد بها مطار يسمح بمرور أي نوع من الطائرات

قال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، إنه تم الاهتمام بشبكات الاتصال من الواحات و حتى العوينات و التى بلغ تكلفتها 175 مليون جنيه و قامت بتغطية المحافظة بأكملها.



أضاف" الزملوط" خلال لقائه مع الإعلامى" مصطفى شردي" فى برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة" الحياة" ، أن وزير الكهرباء زار المحافظة و أمر بعمل 7 أبراج لخطوط الكهرباء من أسوان و حتى العوينات و الداخلة .



وأوضح محافظ الوادى الجديد، أن المحافظة بها مطار يسمح بمرور اى نوع من الطائرات و خلال 6 أشهر سيتم رفع كفاءته .

وأشار إلى أنه تم إنشاء جامعة فى المحافظة باسم جامعة الوادى و بها العديد من الكليات .

و تابع:" أنه اجتمع من قبل مع الرئيس السيسي و معه 60 مواطناً من المحافظة لمناقشة مشاكل المحافظة و فى نهاية الاجتماع تم التوصل إلى اتخاذ 27 قراراً لحل تلك المشاكل و إنشاء مجمع مصالح حكومية يضم العديد من الوزارات و المديريات".