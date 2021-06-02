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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الزملوط : الوادي الجديد بها مطار يسمح بمرور أي نوع من الطائرات

اللواء محمد الزملوط
اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد

قال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، إنه تم الاهتمام بشبكات الاتصال من الواحات و حتى العوينات و التى بلغ تكلفتها 175 مليون جنيه و قامت بتغطية المحافظة بأكملها.

 


أضاف" الزملوط" خلال لقائه مع الإعلامى" مصطفى شردي" فى برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة" الحياة" ، أن وزير الكهرباء زار المحافظة و أمر  بعمل 7 أبراج لخطوط الكهرباء من أسوان و حتى العوينات و الداخلة .

 


وأوضح محافظ الوادى الجديد،  أن المحافظة بها مطار يسمح بمرور اى نوع من الطائرات و خلال 6 أشهر  سيتم رفع كفاءته .

 

وأشار إلى أنه تم إنشاء جامعة فى المحافظة باسم جامعة الوادى و بها العديد  من الكليات . 

 

و تابع:" أنه اجتمع من قبل مع الرئيس السيسي و معه 60 مواطناً من المحافظة لمناقشة مشاكل المحافظة و فى نهاية الاجتماع تم التوصل إلى اتخاذ 27 قراراً لحل تلك المشاكل و إنشاء مجمع مصالح حكومية يضم العديد من الوزارات و المديريات".

 

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