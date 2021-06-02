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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

منى فاروق تشبه مارلين مونرو في أحدث ظهور لها.. صور

مني فاروق
مني فاروق

شاركت الفنانة منى فاروق، جمهورها ومتابعي حسابها على "إنستجرام"، عدة صور، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.


منى فاروق ظهرت بإطلالة بالأبيض والأسود في ثوب النجمة العالمية الراحلة مارلين مونرو، واختارت لإطلالتها الشعر الأشقر والمكياج كامل، وفستانًا أنيقا، وعلقت عليها "إطلالتي الجديدة في إحياء ذكرى ميلاد النجمة العالمية مارلين مونرو... 1-6-1926".


وتعد منى فاروق من ضمن المواهب الشابة الصاعدة التي أفرزها مسلسل "الأب الروحي"، ثم خاضت التجربة الثانية لها بالوقوف أمام ياسر جلال، في مسلسل "ظل الرئيس"، والذي حقق نجاحا جماهيريا كبيرا.


وكان أحدث أعمال منى فاروق، مشاركتها فى مسلسل "رحيم"، بطولة ياسر جلال ومحمد رياض، من تأليف محمد إسماعيل أمين، وإخراج محمد سلامة.

جلسة تصوير مني فاروق أحدث ظهور مسلسل رحيم اعمال مني فاروق الفنانة مني فاروق مسلسل الأب الروحي مارلين مونرو

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