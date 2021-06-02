تصنيفه الـ9 عالميا في سباقات الـ 800 متر.. سباح مصري على خطى العالمية
كشف السباح المصري مروان القماش، تفاصيل وكواليس فوزه بميداليتين ذهبيتين في بطولة إنديانا الدولية بامريكا,
وقال مروان القماش في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :" لا راحة بعد البطولات وأنا مستمر في التدريب واتمرن في اليوم الواحد لمسافة 16 كيلو متر".
وأضاف مروان القماش:" بدأت في مجال السباحة منذ أن كان عمري 6 سنوات ومع بلوغي سن 18 سنة كان حلمي الحصول على منحة في أمريكا للتعلم والتدريب في السباحة بمستوى احترافي ".
وتابع مروان القماش :" أهم شيء في السباحة التدريب ضمن فريق لان الاحتكاك يكسب الفرد الخبرات والمنافسة تحفز السباح لتحطيم الأرقام القياسية ".
وأكمل مروان القماش :"تصنيفي حاليا التاسع على العالم في سباقات الـ 800 متر ".