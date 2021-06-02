اتنين بالليل ​.. سميرة سعيد تكشف موعد طرح أغنيتها الجديدة

كشفت الفنانة ​سميرة سعيد​ عن موعد طرح أغنيتها الجديدة «الساعة اتنين بالليل​».



ونشرت سميرة سعيد عبر حسابها على انستجرام، صورة الإعلان الدعائي لها وكتبت "على موعدنا غداً الساعة الخامسة ❤️"



وتصدرت سميرة سعيد، بكليب أغنيتها الجديدة "متاهة" ثاني أغنيات ألبومها الجديد، “تريند” موقع يوتيوب في مصر والمغرب وليبيا، وهي الأغنية التي نالت إعجاب جمهورها ومحبيها فى الوطن العربى.



أغنية "متاهة" من كلمات شادى نور، ألحان بلال سرور، توزيع موسيقى هانى ربيع، ومن إخراج نضال هانى.



وقدمت الديفا سميرة سعيد، العديد من الألوان الغنائية والأفكار في قصص الأغنيات وهى دائما ما تكون حريصة على تقديم أشكال مختلفة تخرج عن المألوف، وأغنية "متاهة" هى حالة حب أصابها الغموض، وتسير الأمور فى طريق مفقود، تتبدل وتختلف فيه المشاعر.