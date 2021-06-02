أستاذ أدب حديث: الثقافة من أساسيات القوة الناعمة لمصر

قال يسري عبدالله أستاذ الأدب الحديث بجامعة حلوان، إنه مفهوم الثقافة له تصورات متعددة، مضيفا أن الدولة المصرية بدأت تدرك ادراكا حقيقا أهمية الثقافة.

وأضاف عبد الله، في حواره لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الثلاثاء، أن الثقافة من ضمن أساسيات القوة الناعمة، لافتا إلى أن الدولة المصرية تعيش حركة على كافة المستويات ومن ضمنها المستوى الثقافي.

وتابع أستاذ الأدب الحديث بجامعة حلوان، أن الثقافة تعود ك أداة من أدوات القوة الناعمة، واداة حقيقة لتشكيل الوعي العام، مؤكدا أن مصر تسير في بشكل صحيح في كل الأمور وكل الاتجاهات.

وأكد أن الثقافة قيمة مضافة للسياسة، مشيرا إلى أن يمكن البناء على ما فات في التعامل مع الثقافة.

وتابع أستاذ الأدب الحديث بجامعة حلوان، أن جوائز الدولة في تجلياتها المتعدد يصاحبها صخب ما، والجائزة تقوم على فلسفة إثابة المشروع، مستدركا أنه لا يمكن أن تذهب الجائزة للجميع وفي النهاية سيفوز شخص واحد.