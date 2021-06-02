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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك | حقيقة وفاة مريضة بالفطر الأسود في مستشفيات جامعة المنصورة .. المستشفيات الجامعية : هذه الفئة لا يفضل أخذها لـ اللقاح

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

عرضت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات الهامة المتعلقة بالمواطنين نعرض لكم أبرزها :

 

قال الدكتور خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن زيارة الوزير عباس كامل جاءت لتدل على أن مصر رفعت مستوى تمثيلها للمستوى الأرفع، وهي مرحلة الوصول إلى جولة التصعيد الأخيرة لوقف إطلاق النار والتهدئة في قطاع غزة.

 

أكد الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث بأسم وزارة التعليم العالي، تقدم مصر للمركز30 عالميا في النشر العلمي ب 32 الف بحث يأتي نتيجة اهتمام الدولة بهذا المجال.

 

كشف الدكتور الشعراوي كمال مدير عام مستشفيات جامعة المنصورة ، حقيقة وفاة أول مريضة بـ الفطر الأسود.


قال النائب  طارق الخولي عضو مجلس النواب ، إن لقاء الوزيرة نيفين جامع مع عدد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جاء من أجل تبادل المعلومات والآراء المختلفة من ناحية عمل الوزارة .

 

قالت المهندسة مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي إن الوزارة تعمل على تجهيز وحدات سكنية على أعلى مستوى لمحدودي الدخل؛ موضحة أن الحد الأقصى لدخل الأسرة 6 آلاف جنيه للحصول على وحدة سكنية ويتم توفير شقق لأصحاب الدخول القليلة على أن يدفع محدود الدخل قسط حوالي 600 جنيه.

 

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، الأمين العام للمستشفيات الجامعية، بالأرقام أهمية حصول الفرد على لقاح كورونا واحتمالية إصابته بجلطة بعد تلقي اللقاح.

 

قال مصطفى البرغوثي أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية إنه نحن نشكر لمصر اهتمامها وسعيها الدائم لحل القضية الفلسطينية وأخيرا قرار وقف إطلاق النار.

 

قال الدكتور حسام عبد الغفار، الأمين العام للمجلس الاعلى للمستشفيات الجامعية، إن  اللقاحات تم تصنيعها  في الأساس من أجل الفئات الأكثر ضعفا ومنهم أصحاب الأمراض المزمنة .

 

قال مجدي خضر وكيل وزارة التموين بمحافظة البحيرة، إنه يتم تنفيذ حملات مستمرة على الأسواق والثلاجات للتأكد من سلامة المواد الغذائية وخاصة الأسماك، مضيفا أن هناك مرورا بشكل دائم على كافة الثلاجات والمحلات.

قال مالك رفاعي، مدير المدارس اليابانية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إن أولياء الأمور استوعبوا الفكرة واقتنعوا بالمدارس المصرية اليابانية، مؤكدا أن الاقبال هذا العام  على المدارس كان بشكل كبير .

 


 

 

 

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