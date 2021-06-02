سباح مصري : شعرت بالسعادة لتفوقي على مايكل فيلبس في إحدى البطولات

كشف السباح المصري مروان القماش، تفاصيل وكواليس تفوقه على السباح العالمي مايكل فيليبس في إحدى البطولات .



وقال مروان القماش في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :" فزت على مايكل فيلبس في بطولة سباحة في 2015 قبل تأهلي لأولمبياد 2016".



وأضاف مروان القماش: "كنت سعيدًا بتفوقي على مايكل فيلبس في بطولة في عام 2015، ولم أفكر في ضرورة الفوز على مايكل فيلبس ولكنني كنت أركز على تنفيذ كافة التدريبات التي نفذتها".

وتابع مروان القماش: "والدتي حضرت هذه البطولة وأتت من مصر من أجل مشاهدتي وشعرت بسعادة كبيرة بسبب تفوقي على مايكل فيلبس".



وأكمل مروان القماش: "خلال جائحة كورونا توقفنا فترة عن التمارين بسبب إلغاء الأولمبياد مع بداية جائحة كورونا في العالم".