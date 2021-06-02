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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طارق صبري : أعتبر نفسي محظوظًا للعمل في مسلسل الاختيار .. فيديو

الفنان طارق صبري
الفنان طارق صبري

قال الفنان طارق صبري إنه للمرة الأولى أعمل مع الفنان كريم عبد العزيز واعتبر نفسي محظوظاً للعمل معه، مؤكدًا أنه خلال مسلسل الاختيار تناول مشهدًا لحضور محاضرات بالأمن الوطني وكان الضابط الخائن خيرت السبكي مرشحاً لدور ضابط مكافحة إرهاب وتمرده لما حدث في رابعة.

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وأضاف صبري خلال لقاء له لبرنامج من مصر عبر فضائية سي بي سي أن الضابط المنشق خيرت السبكي كان الناس تسمع عنه لكنها لم تعلم ما قام له وخطورته، مشيرا إلى أنه كان لديه غل شديد من نظراته عند تلقيه المحاضرة وأيضا كان به طبيعة الإخوان ونظراتهم لضباط الشرطة على أنهم أداة للنظام فقط.

 

وتابع الفنان طارق صبري أنني تفاجأت أنني سأقدم شخصية الضابط المنشق والخائن وعندما شاهدت الاختيار الجزء الأول تمنيت أن أشارك في الجزء الثاني ولكني رغبت فى البداية أن أقوم بدور ضابط لكنني تفاجأت بتقديم شخصية الضابط الخائن.

 

وأشار صبري إلى أنني تحدثت مع المخرج بيتر ميمي وكنت لا أعلم حقيقة الشخصية إلا بعد أن حصلت على معلومات عن الضابط خيرت السبكى الخائن وفيديوهات وتسجيلات حقيقية له 
وبعد ذلك شعرت بمسئولية كبيرة عن تقديم صورة الإرهابي وكيف سيتفاعل معها الجمهور.

 

 

الشرطة الآمن الوطني الفنان طارق صبري كريم عبد العزيز الاختيار الإخوان طارق صبري مسلسل الاختيار مسلسل الاختيار

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