"سمكري الغلابة".. حكاية عم صابر بمدينة موط بالوادي الجديد: مكسبي محبة الناس

اشتهر الأسطي صابر عبد المنعم سفينة والمقيم بمدينة موط بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد، بقلب "سمكري الغلابة" حيث يعتبر أول سمكري بالمنطقة الصناعية الجنوبية بمدينة موط بجوار محطة الكهرباء .

يقول الأسطي صابر وشهرته صابر عمر إنه ورث الصنعة أبا عن جد حيث أن والده توفي وهو طفل وتربي علي يد أخيه عمر لدرجة أن معظم الناس يطلقون عليه صابر عمر لارتباطه الشديد بأخيه عمر رحمه الله حيث تتلمذ منذ صغره في الورشة على يد أخيه الأسطى عمر إلي أن كبر واشتد ساعده وقام بكافة أعمال الورشة بنفسه وذلك بعد وفاة أخيه.

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وتابع أنه اشتهر وذاع صيته على مستوى المحافظة وكافة القري المجاورة لدرجة ان اصحاب السيارات ياتون إليه من شرق العوينات والفرافرة وأحيانا من مركز الفرافرة .

وأكد أنه تعلم الصنعة على يد أخيه عليه رحمة الله وقام هو بتعليم الصنعة لأبناء أخيه حيث يعتمد عليهم في كافة أعمال السمكرة ، مشيرا إلي أنه قام بتوفير الكثير على السائقين حيث انه منذ وقت قريب من كان يرغب في اي أعمال سمكرة كان لابد وأن يسافر إلي محافظة أسيوط لاصلاح السياره ناهيك عن تكلفة نقل السيارة فضلا عن المصاريف الشخصية والمجهود الذي يتكبده سائق السيارة لحين استصلاحها.

واشار الي انه لا يستغل صنعته كونه الوحيد في المنطقة بل اشتهر بسمكري الغلابة لانه يراعي ظروف أصحاب السيارات لان معظم السيارات لا تأتي الي ورشته الا وتكون قد تعرضت لحادث .

وأوضح صابر ان مكسبه الحقيقي من هذه الصنعة هو محبة الناس وتقديرهم له ، متمنيا من الله ان يديم عليه نعمة الصحة حتي يستطيع مساعدة غيره من أصحاب السيارات .

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