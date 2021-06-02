طارق صبري : قدمت شخصية الضابط الخائن في الاختيار بمنتهى الشجاعة.. فيديو

قال الفنان طارق صبري إن الداخلية خلال مسلسل الاختيار قدمت نماذج الخيانة التى كانت بين صفوفها بمنتهى الشجاعة.

وأضاف صبري خلال لقاء له لبرنامج من مصر عبر فضائية سي بي سي أنني تعاملت مع شخصية الضابط الخائن خيرت السبكي على مراحل وكان لدي بيانات كبيرة وعملت على الورق وبين السطور.

وتابع الفنان طارق صبري أن شخصية الضابط خيرت السبكى كان بها غل شديد في التعامل وكان يشعر أنه كان يجب التخلص من الدونية التى بها مؤكدا أنني قدمت الشكل الحقيقي لما كان به الضابط الخائن سواء في العمليات الارهابية او طريقة كلامه وعمليات القتل.

وأشار صبري قائلاً: لأول مرة يدعي عليا كدة في صيام رمضان وادعى عليا بشكل كبير” مؤكدًا أن جميع من شارك في هذا المسلسل شارك بالدفاع الوطني.