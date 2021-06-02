طارق صبري : سعدت بالعمل مع الزعيم عادل إمام .. فيديو

قال الفنان طارق صبري إنني عملت مع الزعيم عادل إمام في عملين وهما مسلسل “عوالم خفية وأيضا مسلسل ”أستاذ ورئيس قسم".

وأضاف صبري خلال لقاء له لبرنامج من مصر عبر فضائية سي بي سي أنني “كنت مبسوط بالعمل مع الفنان عادل إمام والمخرج رامي إمام”.

وتابع الفنان طارق صبري أن “الزعيم عادل إمام لا يوتر من يعمل معه وعلى العكس يحب الناس الملتزمة وخاصة فى الشباب وأنا كنت ملتزماً في العمل معه”.

وأشار طارق صبري إلى أن الفنان عادل إمام كان يراجع معي المشهد ويقدم الأداء قبل المشهد ويقوم بمذاكرة المشهد قبل الأداء.