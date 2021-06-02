بـ إطلالة جديدة .. بسمة وهبة تتألق فى أحدث ظهور | شاهد

نشرت الإعلامية بسمة وهبة، صورة جديدة لها وذلك علي صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».



وظهرت بسمة وهبة بإطلالة كاجوال مرتدية سترة انيقة وبنطال جينز ممزق، وتركت شعرها القصير منسدلا علي كتفيها بطريقة مميزة.



وأعلنت الإعلامية بسمة وهبة عن تقديمها أحد البرامج على قناة المحور، عبر صفحتها الشخصية فيسبوك، وكتبت “ انتظروني الليلة ويوميا في الثامنة مساءً هكون معاكم من الأحد إلى الأربعاء من كل أسبوع في برنامج ٩٠ دقيقة على قناة المحور”,

وقدمت بسمة وهبة في السباق الرمضاني الماضي برنامج «العرافة» على شاشة قناة المحور ولاقى اهتمامًا كبيراً من المشاهدين وحقق أعلي نسب مشاهدة على وسائل التواصل الاجتماعى ويوتيوب، واستكملت به سلسلة برامجها الحوارية الناجحة التي قدمتها على مدار السنوات الماضية .



برنامج 90 دقيقة من أقدم برامج التوك شو في مصر والوطن العربى، حيث انطلق عبر شاشة قناة المحور، لأول مرة عام 2006، ليعتمد منذ ذلك الحين على تناول الأخبار المهمة والأحداث اليومية التي تحدث في الشارع المصري والعربى، بتحليل شامل ومتابعة دقيقة لأهم الأحداث على الساحة العالمية.