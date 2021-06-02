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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

ابنة الشاعر حسين السيد : أبي رباني على الفن منذ الصغر.. فيديو

الدكتورة حامدة حسين
الدكتورة حامدة حسين ابنة الشاعر الراحل حسين السيد

قالت الدكتورة حامدة حسين السيد ابنة الشاعر الراحل حسين السيد إنه لدي شقيقان مؤكدا أن أبي علمني الإخراج والمونتاج ورباني على الفن منذ الصغر.

وأضافت  الدكتورة حامدة حسين خلال لقاء لها لبرنامج صبايا الخير عبر فضائية النهار أنه خلال فترات الدراسة لم يكن لدي وقت للتفرغ للشعر مشيرة إلى أن والدي كان لديه رغبة أن أكون شاعرة 

 

وتابع  نجلة الشاعر الراحل حسين السيد لقد بدأت في تفريغ بعض من الشعر الذي قام به والدي مؤكدة أنني كنت أسير على فهرس من الشعر الذي يقوم به والدي ولكنني وجدت صعوبة ولكنني بعد ذلك اكتشفت ما قام به والدي خاصة أغاني الأفلام.

 

وأشار السيد إلى أن بعض أغاني الأفلام التي قام بها والدي هي خاصة للموسيقار العظيم “محمد عبد الوهاب منها ”يا مسافر وحدك" “ حكيم عيون”.

 

حسين السيد محمد عبد الوهاب الشاعر صبايا الخير دكتوره

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