الشباب والرياضة تعلن شروط الترشح لنماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي أمس الثلاثاء ،عن شروط الترشح بالنموذج الثاني من نماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية "نموذج محاكاة مجلس الشيوخ “ تحت شعار كن قيادياً....كن مؤثراً”.

وجاءت شروط الترشح بالنموذج من خلال بدء عملية التسجيل خلال الفترة من 1 حتي 30 يونيو 2021 وفقاً للتسجيل عبر الاستمارة الإلكترونية من خلال الرابط:

https://www.emys.gov.eg/youth/elecElders_form

ألا يقل عمر المترشح يوم فتح باب الاشتراك عن 25 عاماً ولا يزيد على 40عاماً ،أن يكون المترشح حاصلاً علي مؤهل جامعي أو مايعادله علي الأقل .

من جانبه أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن النموذج الثاني من نماذج محاكاة الحياة السياسية ، يعد مدرسة سياسية لتدريب الشباب من سن 25 لـ40 عاماً على كل ما يخص مجلس الشيوخ المصري، سواء قانونه أو لائحته أو اختصاصه ليتثني للشباب فهم طبيعة عمل المجلس وإصقال مهاراتهم وخبرتهم لتأهيلهم ككوادر مستقبلا تستطيع المنافسة في انتخابات المجلس الحقيقي.