بعد اكتشاف رفات 215 طفلا| كنديون يضعون نصبا تذكاريا أمام مدرسة.. فيديو

أذاعت فضائية “يورونيوز عربية”، لقطات، يظهر من خلالها تجمع عدد من الكنديين من مناطق مختلفة، أمام مدرسة كاملوبس، في منطقة كولومبيا البريطانية في كندا، حيث تم العثور على رفات 215 طفلاً في أرض تابعة للمدرسة الداخلية سابقا، والتي أنشئت قبل أكثر من قرن؛ لدمج السكان الأصليين للبلاد.

وأقام المتجمعون، نصبًا تذكاريًا مؤقتًا، لذكرى الأطفال المتوفين، في انتظار قيام السلطات المحلية بالإجراءات التي يطالبون هم بها.

وأعرب رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، عن حزن كندا؛ بعد حادثة العثور على رفات 215 طفلاً على أرض تابعة لمدرسة كاملوبس الداخلية القديمة، وتعهد بـ"عمل ملموس" لدعم مجتمعات السكان الأصليين.

ولفت ترودو، إلى أنه جعل المصالحة مع ما يقرب من 1.7 مليون من السكان الأصليين في كندا، أولوية لحكومته، منذ وصوله إلى السلطة في العام 2015.