بالأبيض.. ليلي أحمد زاهر تظهر بإطلالة تخطف الأنظار

نشرت الفنانة ليلى أحمد زاهر، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”



وظهرت ليلى أحمد زاهر، بإطلالة أنيقة ولافته الذي كشف عن جمالها وأناقتها، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في الماكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمالها عيونها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.



كما اختارت تسريحة مميزة لشعرها البني الطويل التي تتناسب مع ظهورها اللافت والناعم، ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بوضع قرط لاستكمال ظهورها الأنيق.



يذكر أن آخر أعمال ليلى زاهر مسلسل "في بيتنا روبوت" بطولة كل من شيماء سيف وعمرو وهبة وليلي زاهر وهشام جمال ودلال عبد العزيز، وهو من تأليف أحمد محي وأحمد المحمدي ومن إخراج وليد الحلفاوي، وهو مسلسل اجتماعي درامي كوميدي.



وشاركت ليلى في الموسم الرمضاني 2020 بمسلسل الفتوة مع ياسر جلال، أحمد صلاح حسني، أحمد خالد صالح، مي عمر، ورياض الخولي، وأحمد خليل، من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.