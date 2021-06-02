مدرسة نموذجية حديثة.. حياة كريمة تصل لقرية خور قبلى بكوم أمبو بأسوان

تواصل المبادرة الرئاسية للتطوير الشامل للريف المصرى "حياة كريمة " التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتقديم كافة أوجه الرعاية الكريمة والاهتمام للأسر الأكثر احتياجاً ، ولتحويل القرى إلي قرى نموذجية تتحقق معها أهداف المبادرة الوطنية بتغير واقع الحياة في المرافق العامة والخدمات للأفضل من أجل تحسين مستوى معيشة هذه الأسر .

ونستعرض عبر موقع "صدى البلد " وصول المبادرة الرئاسية حياة كريمة لقرية خور قبلى بكوم أمبو ومدرسة نموذجية فى 9 أشهر حيث قامت المبادرة بتشييد مدرسة الخور قبلى الابتدائية التابعة لمجلس قروى العباسية لإدارة كوم أمبو فى أسوان, بعد قيام الأهالى بالتبرع بقطعة أرض مساحتها 10 قراريط لإقامة المدرسة, وتم الانتهاء منها فى 9 شهور, حيث ستستوعب تلاميذ وطلاب المرحلة الابتدائية, ويوجد بالمدرسة 16 فصلاً منها 4 فصول مخصصين لرياض الأطفال، وجار فرش المدرسة ، مع استكمال بقية المرافق تمهيداً لإفتتاحها مع بداية العام الدراسى الجديد 2021/2022.

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من جانبه أوضح مصطفي زكى محمد مدير إدارة كوم أمبو التعليمية بأنه كان يوجد فى قرية الخور قبلى مدرسة واحدة تعمل للمرحلة الابتدائية والإعدادية حيث تم تخصيص الفترة الصباحية لرياض الأطفال والمرحلة الإبتدائية ، وتخصيص الفترة المسائية للمرحلة الإعدادية ، وقد كانت قرية خور قبلي فى أشد الاحتياج لمدرسة ثانية لاستيعاب كثافات الطلاب ، والعمل على حل مشكلة الفترتين ، وبناءا علي ذلك قام الأهالي مشكورين بالتبرع بقطعة أرض مساحتها 10 قراريط في عام 2006.

وقدم مصطفى زكى شكره للرئيس عبد الفتاح السيسى لتنفيذ مبادرة حياة كريمة ، ونعتبرها مبادرته رائعة أثلجت قلوب المصريين لاسيتعابها مشاكل القرى المحرومة ، ووصلت لقرية خور قبلى لتلبي كافة احتياجات أهالي القرى الأكثر احتياجاً ، وببناء مدرسة الخور الابتدائية تم القضاء تماماً على مشكلتين الأولى تتمثل فى الانتهاء من وجود كثافة كبيرة من الطلاب داخل الفصول, والثانية انقاذ تلاميذ المرحلة الابتدائية من مواصلة التعليم داخل مدرستهم القديمة المتهالكة, وأيضاً التخفيف على طلاب المرحلة الإعدادية الذين كانوا يقطعون 10كم للوصول للمدرسة الإعدادية البعيدة عن قريتهم.

وبالانتهاء من تشييد هذه المدرسة أعلن أهالى القرية عن سعادتهم الغامرة ، موجهين الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى, ومبادرة حياة كريمة, وبها سيصبح أبنائهم الطلاب فى أمان نتيجة وجود مدرسة جديدة تقع داخل قريتهم.

كما قدم رجب قناوى حفني من أهالي قرية الخور قبلى من مجلس أباء هذه القرية ، شكره للرئيس السيسى لمبادرة حياة كريمة لأنها قامت بإنشاء مدرسة من المشاريع الحديثة ، ولهذا فقد جاء وقت الإزدهار وقت الزعيم قائد السفينة الرئيس السيسي ، وننتظر منهم الكثير ، كما نقدم الشكر لأفراد كتيبة حياة كريمة ، وقيادات مديرية التربية والتعليم بأسوان .

فيما قدمت أكرام النبوي البدري البلد شكره للمبادرة ، وعبرت عن فرحتها وفرحة وسعادة الأهالى وأولياء الأمور بإنشاء مدرسة خور قبلى الإبتدائية ، فبعد أن كنا نعاني كأسر ويعانى أبنائنا من التوجه للمدرسة القديمة التى كانت تتم فيها الدراسة علي فترتين ، فقد تم تخفيف هذا الضغط بإنشاء هذا الصرح التعليمي ليحقق لنا حلم ، وإنجاز تم فى وقت قياسي فى ظل النهضة العلمية والاقتصادية التى تعيشها مصرنا الحبيبة تحت قيادة الرئيس السيسي ، كما نشكر محافظ أسوان الذي لم يقصر فى أى مجهود .

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