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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اللبنانية قمر تستعرض حملها في جلسة تصوير جديدة .. صور

الفنانة قمر
الفنانة قمر

نشرت الفنانة اللبنانية قمر مجموعة من الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.


وظهرت اللبنانية قمر في الصور بإطلالة جذابة، أظهرت بداية حملها، مرتدية تيشيرت باللون الأسود وبنطال انيق.


يُذكر أن أحدث أعمال الفنانة اللبنانية قمر أغنية "Kiss My Lips"، على طريقة الفيديو كليب عبر موقع "يوتيوب"، وواجهت انتقادا شديدا بسبب جرأة ملابسها.
 

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IMG_٢٠٢١٠٦٠٢_٠١٥٤١٥
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وشاركت قمر مؤخرا فى فيلم "حملة فرعون" التى تجسد من خلاله دور فتاة عربية يقوم الأجانب بخطفها والسفر إلى العراق.
 

"حملة فرعون" مأخوذ عن قصة فيلم «العظماء السبعة» التي قدمتها هوليوود فى ستينيات القرن الماضى وقدمها الفنان عادل إمام تحت اسم "شمس الزناتي" فيما بعد ولكنها تقدم هذه المرة بروح عصرية.
 

فيلم "حملة فرعون" من تأليف كريم حسن بشير، بطولة عمرو سعد، محمد لطفي، رامز أمير، روبي، محمود عبدالمغني، مايك تايسون، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

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IMG_٢٠٢١٠٦٠٢_٠١٥٣١٧
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IMG_٢٠٢١٠٦٠٢_٠١٥٢٢١
IMG_٢٠٢١٠٦٠٢_٠١٥١٥٧
IMG_٢٠٢١٠٦٠٢_٠١٥١٥٧
IMG_٢٠٢١٠٦٠٢_٠١٥١٣٥
IMG_٢٠٢١٠٦٠٢_٠١٥١٣٥
IMG_٢٠٢١٠٦٠٢_٠١٥١٢٢
IMG_٢٠٢١٠٦٠٢_٠١٥١٢٢
IMG_٢٠٢١٠٦٠٢_٠١٥١١١
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إطلالة جذابة جلسة تصوير جديدة الفنانة اللبنانية فيديو كليب فيلم حملة فرعون الأسود لبنان الفنانة اللبنانية قمر

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