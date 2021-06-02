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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

وخزة صغيرة من سمكة تؤدي لـ بتر ذراع طاهٍ .. تفاصيل مؤسفة

سمكة تؤدي لـ بتر
سمكة تؤدي لـ بتر ذراع طاهٍ

كانت وخزة بسيطة من إحدى الأسماك سبباً في بتر الذراع اليسرى لـ طاهٍ صيني، والذي لجأ إلى بتر الذراع لإنقاذ حياته بعد أن وخز إصبعه الصغير أثناء تعامله مع سمكة أحدثت له عدوى بكتيرية شديدة.

كان الشاب الذي يدعي "لي" ويبلغ من العمر 20 عامًا ويعمل في مجال الطهي، يتعامل مع سمكة في العمل عندما تعرض لثقب بطول 2 مليمتر في إصبعه الصغير في يده اليسرى.

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حاول تنظيف الجرح الطفيف بالماء ، لكن ذراعه تحولت تدريجياً إلى اللون الأسود والأرجواني، حيث انتشرت البكتيريا شديدة العدوى في جسده بسرعة شديدة.


وكان "لي" وهو رئيس الطهاة بأحد المطاعم في جنوب شرق الصين، قد قال إن راحة يده أصبحت منتفخة وكان الألم لا يطاق، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

تم نقل السيد لي إلى المستشفى حيث تم إبلاغه أنه يعاني من صدمة إنتانية ونخر شديد في الأنسجة الرخوة في الجزء الأوسط والبعيد من ساعده الأيسر.

من أجل إنقاذ حياته، اضطر الأطباء إلى إجراء عملية بتر ، وإزالة ثلثي ذراعه اليسرى، ووفقًا لموقع الأخبار Baidu ، أصيب الطاهي بـ بكتيريا الضمة، وهي بكتيريا ممرضة على شكل القضيب المنحني أو الفاصلة ولذلك تعرف ببكتيريا الضمة، وموجودة في البيئات البحرية.

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وترتبط بكتيريا الضمة  بـ ضمة الكوليرا، وهي العامل المسبب للكوليرا، قال المتحدث باسم المستشفى "شيانج شولين" إن بكتيريا الضمة موجود في العديد من أنواع المأكولات البحرية مثل المحار وسرطان البحر وخاصة المحار.

ولم يتم التأكد من نوع السمك الذي كان الطاهي يتعامل معه وقت وقوع الحادث.

طاهي بتر وخز سمكة الاسماك

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