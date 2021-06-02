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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سفير مصر في بكين: علاقاتنا متميزة مع الدول الأعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون |صور

السفير المصري في
السفير المصري في بكين يلتقي سكرتير عام منظمة شنغهاي للتعاون

التقى السفير الدكتور محمد البدري، ، فلاديمير نوروف، سكرتير عام منظمة شنغهاي للتعاون، حيث تمت مناقشة آفاق التعاون المستقبلي بين المنظمة وبين مصر، وسبل دفع وتعزيز ذلك خلال المرحلة المقبلة.

سفير مصر الأسبق في بكين: العلاقات المصرية الصينية أصبحت أكثر قوة في عصر الرئيس السيسي

سفير الصين بالقاهرة: تعاون مثمر في مختلف المجالات منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية مع مصر

 

وأكد  الدكتور البدري تميز علاقات مصر مع جميع الدول الأعضاء في المنظمة بشكل عام، وشراكتها الفعالة مع أعضائها من دول وسط آسيا بشكل خاص على صعيد بناء القدرات من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية

وأعرب سفير مصر في بكين عن تطلع مصر للانخراط النشط مع المنظمة ودولها في مجالات التعاون المختلفة.

 

 من جانبه، أكد سكرتير عام منظمة شنغهاي على ما تتمتع به مصر من علاقات جيدة مع كافة الدول الأعضاء، مشيدا بالسياسة الخارجية المصرية التي تتسم بالواقعية والجدية والاستناد إلى الأسس والمباديء التي تحكم العلاقات الدولية، فضلا عن دورها المحوري في محيطها الإقليمي والعالم.

وأضاف أن دور مصر في دول وسط آسيا ضاربٌ في جذور التاريخ، وتعززه روابط ثقافية وسياسية ودينية وتأثيرات من التبادل الحضاري.
 

السفير المصري في بكين يلتقي مع سكرتير عام منظمة شنغهاي للتعاون
 

 

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