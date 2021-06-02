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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كوكا: لا أحب التركيز على أنني مظلوم في مصر.. ووجهة صلاح المقبلة صعب اختيارها

كوكا
كوكا

قال  أحمد حسن كوكا  لاعب أولمبياكوس اليوناني، إنه لا يحب التركيز على أنه مظلوم في مصر على المستوى الجماهيري.

وأضاف كوكا في تصريحات لبرنامج "اللعيب" عبر قناة "إم بي سي مصر": "لا أحب أن أركز عن أني مظلوم أو أستحق أن يتم التحدث عني أكثر في مصر، بل أهتم بالعمل ومستواي لأنتقل لفريق أفضل وهكذا".

وأكمل: "كل شيء يحدث لسبب والله يعلم أنك سوف تقدر تخطيه، ضاع مني شهرين ولكن هذا هو النصيب وسعيد بما قدمته وربنا يكرم في الفترة المقبلة".

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وعن ثقة حسام البدري مدرب منتخب مصر به، قال "الحمد لله، وهذا أمر يسعدني، وأي شخص يتمنى تمثيل منتخب بلاده".

وبسؤاله عن وجهة صلاح المقبلة: "أتمنى كل الخير لصلاح ولا أستطيع أن أختار أين سيذهب صلاح، وربنا يوفقه في خطوته القادمة".

وعن المهاجمين المصريين، اختتم كوكا: "هناك لاعبين جيدين في الدوري المصري منهم أحمد ياسر ريان ومحمد شريف وشادي حسين، ومصطفى محمد ذهب إلى جالاتا سراي وهو لديه التركيز ولديه موهبة كبيرة وربنا يوفقه الفترة المقبلة".

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