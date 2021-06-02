عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصالحة وتهدئة وإعمار.. قيادي بفتح: اللواء عباس كامل تحرك في ثلاثة اتجاهات

زيارة اللواء عباس
زيارة اللواء عباس كامل لغزة

قال الدكتور محمد ديب إسبيته، قيادي بحركة فتح والمحل السياسي، إن الدور المصري في القضية الفلسطينية لا يستطيع أحد أن ينكره، مضيفا أن اللواء عباس كامل مدير جهاز المخابرات العامة يدير الملف بنفسه بعد أن كان يدار الأمر بمسئول الملف الفلسطيني في المخابرات المصرية.

وأضاف في حواره لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى للتلفزيون المصري، مساء أمس الثلاثاء، أن مصر ألقت بثقلها هذه المرة في الملف الفلسطيني، لافتًا إلى أن مصر لم تتأخر عن الشعب الفلسطيني طيلة التاريخ.

وتابع المحلل السياسي، أن اللواء عباس كامل تحرك في ثلاثة اتجاهات أولا المصالحة، الثاني التهدئة، وثالثا ملف الاعمار، مشير إلى أن مصر أول دولة عربية وعالمية تقدم مبادرة بـ 500 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة.

وأكد الدكتور محمد ديب إسبيته قيادي بحركة فتح والمحل السياسي، أن تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي واضحة بالدخول في عمق المصالحة والاعمار وتثبيت الهدنة، مشيراً إلي أن موضوع تبادل الأسرى مع إسرائيل هام جدا.
 


 

 

اخبار التوك شو إعادة الإعمار في قطاع غزة اللواء عباس كامل جهاز المخابرات العامة الرئيس عبدالفتاح السيسي عبدالفتاح السيسي حركة فتح السيسي

موضوعات متعلقة

عباس كامل| رجل الظل الذي ملأ فلسطين نورا بتثبيت اتفاقيات وقف إطلاق النار

ترشيحاتنا

ما حكم أكل سمك القراميط من الترع؟ دار الإفتاء تجيب

صالح جمعة: لا مانع لدي في الانتقال لـ الزمالك.. فيديو

وليد سليمان يكشف حقيقة اعتزاله حال تحقيق "العاشرة"

مصالحة وتهدئة وإعمار.. قيادي بفتح: اللواء عباس كامل تحرك في ثلاثة اتجاهات

سباح مصري : شعرت بالسعادة لتفوقي على مايكل فيلبس في إحدى البطولات

إسرائيل تعتقل قيادياً في حركة حماس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عبدالقادر مش راجع .. ورطة جديدة لـ موسيمانى برعاية مدرب سموحة

تحذير شديد.. التموين: حذف أصحاب هذه البطاقات من الدعم في تلك الحالة

بالتواريخ.. 16 يومًا إجازة للمصريين في شهر يوليو

بادر بالحجز.. بشرى سارة للمصريين.. شقة بـ 153 ألف جنيه وعليها تخفيض 10 آلاف دعما من وزارة الاسكان

الصحة تعلن سبب انخفاض نسبة الإصابات بكورونا ..فيديو

الصحة تكشف مفاجأة عن الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي ودلال عبدالعزيز.. فيديو

تسريب صوتى.. أحمد موسى يعرض فيديو لأبي أحمد يشعل غضب الإثيوبيين.. شاهد

هل روح الميت تبقى في البيت أربعين يوماً ؟.. 39 حقيقة لا يعرفها كثير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل مكرونة بالسجق والطماطم .. وصفات متنوعة وفوائد متعددة

بالسعر والمواصفات.. تعرف على إمكانيات نيسان GTR في الإمارات ..صور

حلق ذقنه.. تحدٍ غريب بين لاعب تشيلسي ومراسل تليفزيوني|فيديو

التهام ساندوتش وعلبة بطاطس دفعة واحدة.. صاحبة أكبر فم في العالم تتحدى|فيديو

فيديو

فيديوجراف.. وباء قادم من الصين بسلالة جديدة

فيديوجراف.. تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز ووائل الابراشي

فيديوجراف.. أب يدهن ابنه بالعسل ويتركه للحشرات.. ما القصة؟

الهجوم على هدف مُعادٍ|رئيس الأركان يشهد ختام التدريب العسكري"حماة النيل"بالسودان.. فيديو وصور

المزيد

ساحة رأي

إبراهيم عمران يكتب: كورونا والوعى

هبة الزياد تكتب: لا تخذل نفسك

خالد جزر يكتب: اجعل تحيا مصر شعارًا تهتدي به

محمود البسيوني يكتب: لا تيأسوا.. ستشرق من جديد

رمضان البيه يكتب: أحوال أهل سلوك طريق الله تعالى

خالد الشناوي يكتب: نقطة ومن أول السطر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

محمد أرسلان

خدعة الإبراهيمية الجديدة بعيداً عن تحطيم الأصنام

إلهام أبو الفتح

دلتا جديدة في مصر

بهجت العبيدي

في تجربة الرئيس .. من محمد علي إلى عبد الناصر

شريف سمير

من أجل «أولاد مصر»!!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: برنياع والأرشيف النووى الإيرانى

نادية صبره

معركة مأرب الفيصلية

د.طارق منصور

وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ

اﻟﻤﺰﻳﺪ