مصالحة وتهدئة وإعمار.. قيادي بفتح: اللواء عباس كامل تحرك في ثلاثة اتجاهات

قال الدكتور محمد ديب إسبيته، قيادي بحركة فتح والمحل السياسي، إن الدور المصري في القضية الفلسطينية لا يستطيع أحد أن ينكره، مضيفا أن اللواء عباس كامل مدير جهاز المخابرات العامة يدير الملف بنفسه بعد أن كان يدار الأمر بمسئول الملف الفلسطيني في المخابرات المصرية.

وأضاف في حواره لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى للتلفزيون المصري، مساء أمس الثلاثاء، أن مصر ألقت بثقلها هذه المرة في الملف الفلسطيني، لافتًا إلى أن مصر لم تتأخر عن الشعب الفلسطيني طيلة التاريخ.

وتابع المحلل السياسي، أن اللواء عباس كامل تحرك في ثلاثة اتجاهات أولا المصالحة، الثاني التهدئة، وثالثا ملف الاعمار، مشير إلى أن مصر أول دولة عربية وعالمية تقدم مبادرة بـ 500 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة.

وأكد الدكتور محمد ديب إسبيته قيادي بحركة فتح والمحل السياسي، أن تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي واضحة بالدخول في عمق المصالحة والاعمار وتثبيت الهدنة، مشيراً إلي أن موضوع تبادل الأسرى مع إسرائيل هام جدا.





