سيد معوض يؤدي تدريبات شاقة بـ الجيم.. فيديو

شارك سيد معوض مدرب المنتخب المصري لكرة القدم متابعيه مقطع فيديو عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهر سيد معوض وهو يقوم بأداء بعض التمارين الرياضية الشاقة في الجيم لرفع لياقته البدنية، نالت إعجاب متابعيه.



ويتولى حاليًا سيد معوض منصب مساعد مدرب منتخب مصر تحت قيادة حسام البدري فى جهاز يضم أحمد أيوب ومحمد بركات وطارق مصطفى وأيمن طاهر.



يذكر أن سيد معوض لعب للنادى الأهلى ومنتخب مصر فى مركز الظهير الأيسر، حيث انتقل إلى صفوف النادى الأهلى لدى عودته من تركيا بعد رحلة احتراف مع نادي طرابزون سبور.



وأعلن سيد معوض الاعتزال رسميا يوم 24 يونيو من سنة 2014، وحصد مع النادى الأهلى العديد من البطولات، وشارك معه فى كأس العالم للأندية عام 2008 و2012 و2013.