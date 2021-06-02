وليد سليمان يكشف حقيقة اعتزاله حال تحقيق "العاشرة"

قال وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن فريقه عبارة عن مشجعين للكيان قبل كونهم لاعبين، وهذا شيء يُحسب للاعبين الذين يشاركون مع النادي بكل ما لديهم.

وأضاف سليمان، خلال مداخلة عبر فضائية “إم بي سي”، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء: "هناك إنكار ذات، والشيء المهم النادي يُحقق البطولات، بغض النظر عن قرار المشاركة فهو قرار فني.. وأنت موجود في نادي تحبه وستكون سعيدًا طالما يُحقق البطولات".

وعن لقطة تسليم رئيس ناديه، محمود الخطيب الميداليات، قال سليمان:"الشناوي وسعد كنا نريد عمل شيء للكابتن، والفترة الماضية كان مضغوطًا وسافر معنا سفريات كثيرة، وكان الكابتن دائمًا يُغلق علينا ويتصدر لكل شيء، وكنا نحب أن نكرمه ويستحق شيئًا أكبر من ذلك، والحمدلله قدرنا نعمل شيء والكابتن يستحق شيئاً أكبر وهي رسالة للجميع بأن الأهلي غير، ونحاول أن نعلم اللاعبين الصغار بعدم السماح لأي ساعة لهم بالنادي الأهلي تمر دون التعلم بجانب البطولات التي يحصلون عليها".

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وتابع لاعب الأهلي:"تحدثت مع الشناوي قبل المباراة وقال لي إن الأمر سيكون شيئًا جيدًا ولم يكن سيد عبدالحفيظ على علم بها، وكانت بعض اللاعبين لم تعلم بالأمر ولكن شاهدوا الأمر فقاموا بذلك، الكابتن دائمًا يوصل الرسالة في وقتها وتأتي بمردودًا جيدًا ويكون اللاعبون على قلب رجل واحد، ونتمنى عمل شيء كبير جدًا للكابتن لرمزنا ورئيس نادينا".

ورد سليمان عن أنباء اعتزاله عقب الموسم؛ قائلاً:حين جددت عقدي جددت مع الأهلي لموسمين، ولا أفكر في موضوع الاعتزال خلال هذه الفترة، ولا أحب هذه الأحاديث ونحن على أبواب مباريات صعبة وضغط المباريات، شخصياً أقول لك مازال عقدي مستمرًا لمدة موسمين مع النادي وأمامنا دوري وسوبر مصري وبطولات أخرى".

وأوضح سليمان أن الأهلي يحتاج أن يحالفه التوفيق أمام الترجي، قائلاً:"ولكن كل اللاعبين رجال وعلى مستوى جيد جداً وجميعنا نعمل ونتدرب وجاهزون إن شاء الله".

كما تطرق للنسخة الجارية من الدوري بقوله: "في شهر رمضان كان لدينا ضغط مباريات رهيب وكنا ندخل كل يومين معسكر ونخرج من بطولة لأخرى وكان يحدث إجهاد كبير وكانت مبارياتنا معظمها خارج القاهرة ولكن لا يوجد شيء سهل، الآن لدينا كأس إفريقيا ثم سنفكر في الدوري ونفكر في كل شيء على حدة، وينقصنا التوفيق".

وبسؤال مقدم البرنامج: هل يعلم مدرب فريقه موسيماني عن عدد الأهداف التي سجلها في مرمى الترجي، رد ضاحكا:"بالطبع فهو يذاكر كل شيء ويعلم من لعب ومن لا، وبإذن الله ربنا يكلل مجهودنا، وإن شاء الله يحالفنا التوفيق وتكون العاشرة من نصيبنا".

وأتم سليمان تصريحاته بالرد بأنه لا يوجد لاعب واحد فقط يطمئن على الفريق في وجوده، قائلاً: "الفريق كله رجال، ونلعب باسم النادي الأهلي وليس باسم أفرد، لذلك النادي الأهلي سيظل طول عمره النادي الأهلي"، مشيرًا إلى أن البطولة الأهم له خلال الموسم الجاري، هي دوري أبطال أفريقيا.