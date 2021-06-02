إبراهيم عادل في الأهلي مقابل ناصر ماهر لـ بيراميدز.. تفاصيل

قال الإعلامي سيف زاهر إن هناك مقترحا يتم مناقشته بين إدارتي ناديي الأهلي وبيراميدز، يقضي بانتقال إبراهيم عادل إلى الفريق الأحمر، وناصر ماهر لـ بيراميدز.



وكشف زاهر أن الأهلي دخل في مفاوضات لضم إبراهيم عادل، خاصة بعد وصول معلومات للإدارة الحمراء تؤكد عدم توثيق عقده الجديد مع بيراميدز، إلا أنه ثبت أن عقد اللاعب مع ناديه سليم؛ ليتم إرجاء الأمر، في الوقت الذي يعد ناصر ماهر على رأس المطلوبين في بيراميدز، خاصة وأنه لا يشارك بانتظام مع الفريق الأهلي.



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وفى سياق، متصل أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن محمد ‏مجدي أفشة، لاعب الفريق، أدى جلسة علاج طبيعي اليوم في بداية برنامجه العلاجي لتجهيزه ‏للعودة من جديد إلى المشاركة في التدريبات الجماعية، مشيرا إلى أنه سيبدأ في تنفيذ ‏جلسات خفيفة في «الجيم» اعتبارا من يوم غد.‏

وأدى أفشة جلسة علاج طبيعي اليوم على هامش مران الفريق الذي أقيم عصر اليوم على ‏ملعب التتش، استعدادا لمواجهة الترجي التي تقام يوم 19 يونيو الجاري، في ذهاب دور نصف ‏نهائي دوري أبطال إفريقيا.‏

وحرص الدكتور أحمد أبو عبلة على عقد جلسة مع اللاعب للاطمئنان على حالته قبل تنفيذه ‏البرنامج العلاجي والتأهيلي.‏

واستعان أفشة بعكازين خلال وجوده اليوم في مقر النادي، بعد الإصابة التي تعرض لها ‏خلال مشاركته في مباراة السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان المغربي. ‏