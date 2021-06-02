نجم الأهلي السابق: مباراة الترجي صعبة وموسيماني يجيد المباريات الكبرى

أكدقال أحمد فوزي نجم النادي الأهلي السابق، إن مباراة الفريق أمام الترجي التونسي في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها في 19 يونيو الجاري، ستكون صعبة للغاية، نظراً لطبيعة مباريات الأهلي أمام أندية شمال إفريقيا .

وقال فوزي في تصريحات لبرنامج ’’البريمو’’ عبر قناة ’’Ten’’: غياب محمد مجدي أفشة سيؤثر على أداء النادي الأهلي بشكل كبير ، ولذلك أُفضل البدء بطريقة 4 – 3 – 3 ، والاعتماد على ثلاثي في وسط الملعب، وثنائي في مركز الجناح تحت رأس الحربة محمد شريف الذي أصبح لا غنى عنه في تشكيلة الفريق.

واختتم فوزي: موسيماني مدرب جيد جدا، وأظهر بصماته بشكل ملحوظ، وتحديدا في المباريات الكبرى، وهي مباريات تُكسب ولا تُلعب، ولا يُشترط الأداء خلال هذه النوعية من المباريات، فالأهم هو تحقيق الانتصارات والتتويج بالألقاب.