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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فوزي : الترسانة القطب الثالث للكرة المصرية وسنقاتل من أجل العودة للممتاز

الترسانة
الترسانة

أكد أحمد فوزي نجم النادي الأهلي السابق و مدرب حراس المرمى لنادي الترسانة ، أن الشواكيش من أعرق الأندية المصرية عبر التاريخ ، وهو القطب الثالث للكرة المصرية بعد الأهلي والزمالك ، وفقاً لعدد البطولات التي حققها الفريق ، حيث تمكن من تحقيق لقب الدوري مرة وحيدة، بينما حقق كأس مصر 6 مرات .

وأضاف فوزي في تصريحات لبرنامج "البريمـو" عبر قناة “Ten”: 
 

الجهاز الفني للترسانة بقيادة هاني العقبي تولى مهمة تدريب الشواكيش في توقيت عصيب نظراً للمنافسة الشرسة على مقعد التأهل إلى الدوري الممتاز ، مع العديد من الأندية مثل كوكاكولا والقناة وبورتو السويس والداخلية ، وسنقاتل من أجل تحقيق حلم العودة مجدداً إلى الممتاز وهو المكان المناسب لفريق عريق بحجم الترسانة .

واختتم فوزي : أمامنا 5 مباريات صعبة للغاية نظراً لأن ثلاثة منها مع منافسين مباشرين لنا على مقعد التأهل ، وهم بورتو السويس صاحب المركز الأول وكوكاكولا صاحب المركز الرابع و القناة صاحب المركز الثالث ، فلا بديل أمامنا سوى الفوز في الخمس مواجهات المقبلة، ولا مجال لفقدان أي من النقاط .

الأهلى الزمالك كوكاكولا الداخلية كأس مصر الترسانة احمد فوزى نادي الترسانة هاني العقبي

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