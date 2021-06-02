همام: أجايي وسليمان الأفضل لتعويض أفشة.. وعودة معلول أمام الترجي مكسب كبير

قال ماهر همام نجم النادي الأهلي السابق، إن الفريق سيتأثر بشكل كبير، بغياب صانع ألعابه محمد مجدي “أفشة”، خلال مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام الترجي التونسي، والمقرر إقامتها يوم 19 يونيو الجاري.

وأوضح همام، في تصريحات لبرنامج ’’البريمـو’’ عبر قناة ’’Ten’’: محمد مجدي أفشة لعب دوراً كبيراً في صناعة و تسجيل عدة أهداف مؤثرة للنادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة، وهو أحد نجوم الفريق ، وأرى أن النيجيري جونيور أجايي و وليد سليمان هما الأنسب لتعويض غيابه عن لقاء الترجي التونسي ، فقد سبق لهما اللعب في هذا المركز خلال بعض مباريات الدوري العام .

وأشار همام إلى أن عودة الظهير الأيسر التونسي علي معلول من الإصابة التي لحقت به خلال مباراة بايرن ميونخ في الدور نصف النهائي من مونديال الأندية، هي أكبر مكاسب النادي الأهلي في الفترة الحالية؛ نظراً لأهمية اللاعب الكبيرة في تشكيلة الفريق .